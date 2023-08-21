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    • Тренер сборной Норвегии ответил, вернется ли Норманн в состав после побега из России

    Тренер сборной Норвегии ответил, вернется ли Норманн в состав после побега из России

    Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен высказался о решении Матиаса Норманна сменить команду.

    • Футболист сбежал из России, сославшись на страх после атаки дронов на «Москва-Сити».
    • «Ростов» и «Динамо» планируют судиться с ним.
    • Накануне Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом».

    «Я знал об этом уже несколько дней. Меня удивило его решение. Сам Матиас должен объяснить, почему сделал такой выбор. Но он точно не облегчил себе жизнь. Нам нужно противостоять тому, за что Саудовская Аравия выступает с точки зрения прав человека.

    Мне не поступало никаких инструкций насчeт того, что игроков из саудовских клубов нельзя вызывать в сборную, но я бы предпочeл, чтобы Матиас выбрал другой путь», – сказал Солбаккен.

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    Источник: NRK

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21403

      Cleaner 29 минут назад

      В Норвегии у власти находятся дуремары. А игроки норвежские бегают по командам, как КРЫСЫ. И это блин бывшие викинги...((((((((((((((((((

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