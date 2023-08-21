Драма в финале женского ЧМ: автор победного гола посвятила его подруге, чья мать умерла, а после матча узнала о смерти собственного отца

В воскресенье завершился футбольный чемпионат мира среди женщин – в финале Испания обыграла Англию со счетом 1:0.

Это исторический успех для испанской сборной, которая никогда ранее не становилась победителем женского ЧМ.

Он стал возможен благодаря 23-летней Ольге Кармоне – автору единственного гола, капитану национальной команды, защитнице «Реала».

Кармона забила на 29-й минуте и отпраздновала взятие ворот необычным способом. Она показала всем футболку с таинственной надписью Merchi.

Позднее девушка объяснила, что это жест поддержки: «Я посвящаю свой гол и эту победу моей лучшей подруге, которая недавно потеряла мать».

А после финала Кармона узнала о смерти собственного отца. Вот такая драма! В Испании пишут, что мужчина умер до финала, но футболистке решили сообщить печальную новость позднее, чтобы не отвлекать ее от важнейшей игры.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

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