Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Драма в финале женского ЧМ: автор победного гола посвятила его подруге, чья мать умерла, а после матча узнала о смерти собственного отца

Драма в финале женского ЧМ: автор победного гола посвятила его подруге, чья мать умерла, а после матча узнала о смерти собственного отца

21 августа 2023, 08:30

В воскресенье завершился футбольный чемпионат мира среди женщин – в финале Испания обыграла Англию со счетом 1:0.

Это исторический успех для испанской сборной, которая никогда ранее не становилась победителем женского ЧМ.

Он стал возможен благодаря 23-летней Ольге Кармоне – автору единственного гола, капитану национальной команды, защитнице «Реала».

Кармона забила на 29-й минуте и отпраздновала взятие ворот необычным способом. Она показала всем футболку с таинственной надписью Merchi.

Позднее девушка объяснила, что это жест поддержки: «Я посвящаю свой гол и эту победу моей лучшей подруге, которая недавно потеряла мать».

А после финала Кармона узнала о смерти собственного отца. Вот такая драма! В Испании пишут, что мужчина умер до финала, но футболистке решили сообщить печальную новость позднее, чтобы не отвлекать ее от важнейшей игры.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!

Еще по теме:
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football 2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года 1
Источник: «Бомбардир»
Испания Англия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Все новости
Все новости
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
Вчера, 22:55
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
2
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
Вчера, 19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+