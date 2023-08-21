«Бездарные футболисты»: Ловчев назвал шесть худших защитников «Спартака» за последние годы

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о проблемах команды в обороне.

«Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Все это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, дешево они стоили или нет.

Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед», – сказал Ловчев.

«Спартак» проиграл два матча подряд в РПЛ.

Клуб опустился на 6-е место в таблице.

Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!