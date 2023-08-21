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  • «Бездарные футболисты»: Ловчев назвал шесть худших защитников «Спартака» за последние годы

«Бездарные футболисты»: Ловчев назвал шесть худших защитников «Спартака» за последние годы

21 августа 2023, 00:07
17

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о проблемах команды в обороне.

«Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Все это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, дешево они стоили или нет.

Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» проиграл два матча подряд в РПЛ.
  • Клуб опустился на 6-е место в таблице.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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paracetamol
1692566444
- Как там дела в Срамтаке? - Да все как прежде, воруют!
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erybov1965
1692566618
Я бы еще добавил,бездарное руководство уже на протяжении лет так 20.И 1 чемпионство это не оправдывает.
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ScarlettOgusania
1692588525
где там Ловчев увидел "высокий уровень" в игре Джикии, слепой защитник, не видит дальше своего носа никого и ничего, все пасы ближнему игроку, выстроить игру защитников во время игры не может((
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BoevStas1
1692591534
Дуарте нормально вчера играл,а вот Джикия дно ещё то...
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Павелий
1692594955
Маркуса Рохо тоже постоянно ругали, а он потом тоже в МЮ был хорош!
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Ziklop
1692599472
Серафимович всех нахвалил , если бы выиграли!
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oyabun
1692601946
А Ловчев игру то смотрел вчерашнюю? Единственно кто норм играл из защиты, так это Дуарте. А Джикия вчера запорол всё что смог.
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САДЫЧОК
1692608859
Ловчев-самый бездарный , это Джикия, умолчав это, с тобой все понятно !
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Млик
1692747886
Он сам особ не смог
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alefreddy
1692794410
все так но и Джикия никакой тоже на выход
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