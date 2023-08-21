Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • «Бездарные футболисты»: Ловчев назвал шесть худших защитников «Спартака» за последние годы

    «Бездарные футболисты»: Ловчев назвал шесть худших защитников «Спартака» за последние годы

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о проблемах команды в обороне.

    «Просто назову вам шесть фамилий: Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов, Николай Рассказов, Павел Маслов и Миха Мевля. Все это слабые защитники. Шесть человек за несколько лет! Бездарные футболисты. И тут возникают вопросы к тем людям, кто их покупал, дешево они стоили или нет.

    Вы хотите стать чемпионами? Неужели не видно было по старту сезона, что в обороне собраны ужасные игроки? Только Георгий Джикия действует на более-менее высоком уровне, но не выдающемся. Под последнее определение подпадал лишь Неманья Видич. Серб приехал, и ему не требовались тренеры. Он сам организовал защиту. Неслучайно потом он стал заметной фигурой в «Манчестер Юнайтед», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» проиграл два матча подряд в РПЛ.
    • Клуб опустился на 6-е место в таблице.

    Новости по теме
    Ловчев назвал фаворита матча «Спартак» – «Зенит» 7
    Ловчев – о Дзюбе: «То дрочит, то конфликтует с журналистами» 5
    Ловчев рассказал, чего ждать от матча «Спартак» – «Зенит»
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +141

      Имя на этом сайте 1 час назад

      Бездарные футболисты.====Сказал Ловчев. Кто нибудь помнит каким был футболистом Евгений Ловчев ? Дарным или бездарным ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      erybov1965 1 час назад

      Я бы еще добавил,бездарное руководство уже на протяжении лет так 20.И 1 чемпионство это не оправдывает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +141

      Имя на этом сайте > erybov1965 12 минут назад

      Давай ерибов из сталинграда ериби всех и дальше. До главного в стране , который всю эту куйню беспредельную замутил твоей ерибисти хватит ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19108

      paracetamol 1 час назад

      - Как там дела в Срамтаке?
      - Да все как прежде, воруют!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 