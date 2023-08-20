«Зенит» победил «Спартак» в главном матче 5-го тура РПЛ – 3:1.

На 30-й минуте Иван Сергеев попал в перекладину ворот «Спартака».

На 31-й минуте петербуржцы открыли счет – мяч после удара Вендела попал в Георгия Джикию и отскочил в ворота.

На 73-й минуте Вендел забил сам, сделав счет 2:0.

На 81-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, сократив счет – 1:2

На 83-й минуте Квинси Промес пробил рядом со штангой

В самой концовке встречи Матео Кассьера установил окончательный счет – 3:1.