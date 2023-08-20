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    • Обзор матча «Спартак» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (видео)

    Обзор матча «Спартак» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (видео)

    «Зенит» победил «Спартак» в главном матче 5-го тура РПЛ – 3:1.

    На 30-й минуте Иван Сергеев попал в перекладину ворот «Спартака».

    На 31-й минуте петербуржцы открыли счет – мяч после удара Вендела попал в Георгия Джикию и отскочил в ворота.

    На 73-й минуте Вендел забил сам, сделав счет 2:0.

    На 81-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, сократив счет – 1:2

    На 83-й минуте Квинси Промес пробил рядом со штангой

    В самой концовке встречи Матео Кассьера установил окончательный счет – 3:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3689

      ПалкоВводецъ (returned) 21 минуту назад

      Срамтак уже не? А то после побед над аутсайдерами из подвала турнирной таблицы уже медальки себе примеряли. Но тут оказался Урал, а затем Зенит показал их место. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +19083

      paracetamol 24 минуты назад

      Какие медали, только чемпионство!

      1
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      Рейтинг: +3003

      alefreddy 29 минут назад

      с дырявой защитой лозунги о чемпионстве не актуальны.Да и Абаскаль наверное не тот тренер для команды

      0
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      Рейтинг: +19083

      paracetamol > alefreddy 23 минуты назад

      Только дошло?

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      Рейтинг: +1541

      Taps 30 минут назад

      Мясной штурм провалился ...

      1
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