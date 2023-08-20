Срамтак уже не? А то после побед над аутсайдерами из подвала турнирной таблицы уже медальки себе примеряли. Но тут оказался Урал, а затем Зенит показал их место. Гыгыгы
«Зенит» победил «Спартак» в главном матче 5-го тура РПЛ – 3:1.
На 30-й минуте Иван Сергеев попал в перекладину ворот «Спартака».
На 31-й минуте петербуржцы открыли счет – мяч после удара Вендела попал в Георгия Джикию и отскочил в ворота.
На 73-й минуте Вендел забил сам, сделав счет 2:0.
На 81-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, сократив счет – 1:2
На 83-й минуте Квинси Промес пробил рядом со штангой
В самой концовке встречи Матео Кассьера установил окончательный счет – 3:1.