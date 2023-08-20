В «Спартаке» высказались о возможном возвращении Карпина в клуб

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном возвращении Валерия Карпина в клуб.

Инсайдер Андрей Панков сообщил, что тренер «Ростова» мог возглавить московскую команду после ухода Леонида Федуна в 2022 году.

– Была информация, что прошлым летом в «Спартак» мог прийти Валерий Карпин.

– Мне об этом ничего неизвестно, наш тренер – Гильермо Абаскаль. Руководство ему полностью доверяет. Работаем сообща. Меня удивила информация тем, что тогда Абаскаль только приступил к работе. Как увольнять тренера, который не провел ни одного матча?

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