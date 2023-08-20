Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • В «Спартаке» высказались о возможном возвращении Карпина в клуб

    В «Спартаке» высказались о возможном возвращении Карпина в клуб

    Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном возвращении Валерия Карпина в клуб.

    Инсайдер Андрей Панков сообщил, что тренер «Ростова» мог возглавить московскую команду после ухода Леонида Федуна в 2022 году.

    – Была информация, что прошлым летом в «Спартак» мог прийти Валерий Карпин.

    – Мне об этом ничего неизвестно, наш тренер – Гильермо Абаскаль. Руководство ему полностью доверяет. Работаем сообща. Меня удивила информация тем, что тогда Абаскаль только приступил к работе. Как увольнять тренера, который не провел ни одного матча?

    Новости по теме
    Быстров разогрел противостояние «Спартака» и «Зенита»: уехал в Москву от Петржелы, а потом вернулся за большие деньги 25
    Карпин прокомментировал трансфер Захаряна в свой бывший клуб 2
    Карпин ответил, почему «Ростов» проиграл «Сочи» 0:4 15
    Источник: «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21394

      Cleaner 45 минут назад

      Руководителю пресс-службы Спартака об этом просто сказать забыли. Ну ржу над Спартаком!!!...)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 