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  • «Аль-Хиляль» ярчайше презентовал Неймара – было много пиротехники и даже шоу дронов

«Аль-Хиляль» ярчайше презентовал Неймара – было много пиротехники и даже шоу дронов

20 августа 2023, 12:51
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«Аль-Хиляль» накануне перед матчем второго тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (1:1) устроил презентацию нападающего Неймара. Она получилась очень яркой.

«Мы закатим церемонию, которая удивит даже танцора самбы», – анонсировали боссы клуба праздник в честь Неймара. Все действительно прошло грандиозно.

В аэропорту игрока встретили букетом цветов.

На трибуне перед презентацией был выложен портрет Неймара.

Церемония началась перед игрой с «Аль-Фейхой».

Над полем летали дроны, которые составили карточку Неймара в футбольном симуляторе.

Эти же дроны сделали портрет Неймара над стадионом.

Далее – надпись «Неймар – синий».

Футболист появился на презентации через почетный коридор из детей в форме «Аль-Хиляля».

Неймар проделал круг почета, раздал болельщикам майки.

Фото: соцсети «Аль-Хиляля»

  • Бразилец приехал с травмой, поэтому его дебют вряд ли состоится на следующей неделе.
  • «Аль-Хиляль» заплатил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро.
  • Контракт на 2 года.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Аль-Хиляль Неймар
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LokomotivMOSKOV
1692541354
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