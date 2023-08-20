«Аль-Хиляль» ярчайше презентовал Неймара – было много пиротехники и даже шоу дронов

«Аль-Хиляль» накануне перед матчем второго тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (1:1) устроил презентацию нападающего Неймара. Она получилась очень яркой.
«Мы закатим церемонию, которая удивит даже танцора самбы», – анонсировали боссы клуба праздник в честь Неймара. Все действительно прошло грандиозно.
В аэропорту игрока встретили букетом цветов.
На трибуне перед презентацией был выложен портрет Неймара.
Церемония началась перед игрой с «Аль-Фейхой».
Над полем летали дроны, которые составили карточку Неймара в футбольном симуляторе.
Эти же дроны сделали портрет Неймара над стадионом.
Далее – надпись «Неймар – синий».
Футболист появился на презентации через почетный коридор из детей в форме «Аль-Хиляля».
Неймар проделал круг почета, раздал болельщикам майки.
Фото: соцсети «Аль-Хиляля»
- Бразилец приехал с травмой, поэтому его дебют вряд ли состоится на следующей неделе.
- «Аль-Хиляль» заплатил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро.
- Контракт на 2 года.
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