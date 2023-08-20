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    • «Аль-Хиляль» ярчайше презентовал Неймара – было много пиротехники и даже шоу дронов

    «Аль-Хиляль» ярчайше презентовал Неймара – было много пиротехники и даже шоу дронов

    «Аль-Хиляль» накануне перед матчем второго тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (1:1) устроил презентацию нападающего Неймара. Она получилась очень яркой.

    «Мы закатим церемонию, которая удивит даже танцора самбы», – анонсировали боссы клуба праздник в честь Неймара. Все действительно прошло грандиозно.

    В аэропорту игрока встретили букетом цветов.

    На трибуне перед презентацией был выложен портрет Неймара.

    Церемония началась перед игрой с «Аль-Фейхой».

    Над полем летали дроны, которые составили карточку Неймара в футбольном симуляторе.

    Эти же дроны сделали портрет Неймара над стадионом.

    Далее – надпись «Неймар – синий».

    Футболист появился на презентации через почетный коридор из детей в форме «Аль-Хиляля».

    Неймар проделал круг почета, раздал болельщикам майки.

    Фото: соцсети «Аль-Хиляля»

    • Бразилец приехал с травмой, поэтому его дебют вряд ли состоится на следующей неделе.
    • «Аль-Хиляль» заплатил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро.
    • Контракт на 2 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5937

      fakeid 1 час назад

      надеюсь, матч тв купит права на показ их чемпионата, вряд ли с этим возникнут проблемы. хочу посмотреть на связку неймар-малком-савич. ну и на бенземов с роналдами и прочими. лять, как один игрок перевернул просто всё, переехав туда полгода назад, и понеслось. китай отдыхает. интересный чемпионат намечается.

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