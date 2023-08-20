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Карпин ответил, почему «Ростов» проиграл «Сочи» 0:4

20 августа 2023, 00:15
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча пятого тура РПЛ против «Сочи» (0:4).

  • «Ростов» 2-й раз подряд крупно уступил на выезде.
  • Команда идет в таблице 8-й.
  • Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

– Как вы считаете, в чем причина поражения?

В плохой игре. Поле? Это отмазки всe.

– Двойная замена в перерыве. Это повреждения или следствие недовольства игрой?

– Повреждений не было.

– Болельщики говорят, что у «Ростова» есть вратарская проблема. Вы согласны с этим? Были слухи, что Андрей Лунев мог перейти.

– Про Лунева впервые слышу. Что касается Сергея Песьякова, то скажите, где он нас не выручил? Да, была ошибка в Самаре, когда четвертый гол пропустили. Но там и защитники недоработали. Надо и защитников всех менять?

– Неудачи на выезде – это из-за логистики сложной?

– Не думаю, что это связано с логистикой. Тем более, в прошлом сезоне мы на выезде играли по результату, как дома. Поле, жарко, логистика – всe отмазки.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Сам_себе_сказал
1692494351
Ростов а этом году сам на себя не похож 5 от крыльев, к от соси... Что то не так в детском королевсве
Ответить
Aksiomarostov
1692505732
Песьяков неповоротливое бревно, высокое и тяжёлое, мяч уже в воротах, а он только готовится прыжку, худший вратарь в Ростове за всю историю, да и ноги криво по мячу бьют. Статистика по пропущенным мячам и ударам в створ самая худшаяив лиге, а Карпин всё держит его
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sochi-2013
1692508945
Первый раз сказал внятно и по сути.
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Бригадный
1692511399
Зачем интервью берут у этого дегенерата Карпа? Он же конченый ушлепок. Заучил пару дурацких фраз. Да еще с этими штампованными фразами ерничать пытается. В натуре, ушлепок.
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paracetamol
1692514129
Карпин: ФонБет нам хорошо заплатил и сам неплохо заработал.
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odessakmv
1692514469
"Ну, и?" (с)
Ответить
Сергей-Садковский-google
1692518563
Единственное, что он не сказал: "Не только футболисты виноваты, здесь есть и моя вина". А вообще, есть подозрение, что команда его сливает.
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Хулиганин
1692519739
У Карпина 2 отмазки на все случаи. Выиграли-таки задумано. Проиграли-не больно-то и хотелось.
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zigbert
1692531116
Отсутствие Осипенко сказывается. Но от одного защитника не должна сказываться игра всей линии обороны.
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