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    Карпин ответил, почему «Ростов» проиграл «Сочи» 0:4

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча пятого тура РПЛ против «Сочи» (0:4).

    • «Ростов» 2-й раз подряд крупно уступил на выезде.
    • Команда идет в таблице 8-й.
    • Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

    – Как вы считаете, в чем причина поражения?

    В плохой игре. Поле? Это отмазки всe.

    – Двойная замена в перерыве. Это повреждения или следствие недовольства игрой?

    – Повреждений не было.

    – Болельщики говорят, что у «Ростова» есть вратарская проблема. Вы согласны с этим? Были слухи, что Андрей Лунев мог перейти.

    – Про Лунева впервые слышу. Что касается Сергея Песьякова, то скажите, где он нас не выручил? Да, была ошибка в Самаре, когда четвертый гол пропустили. Но там и защитники недоработали. Надо и защитников всех менять?

    – Неудачи на выезде – это из-за логистики сложной?

    – Не думаю, что это связано с логистикой. Тем более, в прошлом сезоне мы на выезде играли по результату, как дома. Поле, жарко, логистика – всe отмазки.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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