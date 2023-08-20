Карпин ответил, почему «Ростов» проиграл «Сочи» 0:4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча пятого тура РПЛ против «Сочи» (0:4).

«Ростов» 2-й раз подряд крупно уступил на выезде.

Команда идет в таблице 8-й.

Карпин в команде с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

– Как вы считаете, в чем причина поражения?

– В плохой игре. Поле? Это отмазки всe.

– Двойная замена в перерыве. Это повреждения или следствие недовольства игрой?

– Повреждений не было.

– Болельщики говорят, что у «Ростова» есть вратарская проблема. Вы согласны с этим? Были слухи, что Андрей Лунев мог перейти.

– Про Лунева впервые слышу. Что касается Сергея Песьякова, то скажите, где он нас не выручил? Да, была ошибка в Самаре, когда четвертый гол пропустили. Но там и защитники недоработали. Надо и защитников всех менять?

– Неудачи на выезде – это из-за логистики сложной?

– Не думаю, что это связано с логистикой. Тем более, в прошлом сезоне мы на выезде играли по результату, как дома. Поле, жарко, логистика – всe отмазки.

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