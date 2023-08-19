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    Федотов перечислил проблемы ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (1:2) сформулировал проблемы команды.

    • ЦСКА вел в счете.
    • У команды забил Антон Заболотный.
    • Он же во 2-м тайме сыграл рукой в штрафной, что привело к пенальти в пользу «Динамо».

    «Пока ещe мы ощущаем некий дисбаланс в составе. Но по времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжeлого сезона – не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче не увидел равнодушных. Всегда вижу команду, которая желает побеждать. Мы создавали моменты, но подвела реализация и две ошибки.

    Но это футбол – не ошибается тот, кто ничего не делает. После пяти туров говорить о каком-то расстройстве души я бы не стал. Мы спокойно перенесeм это поражение, которое тоже надо уметь принимать. И будем двигаться дальше», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2226

      evgevg13 1 минуту назад

      Плакается, как истинный рыбак. Не клюёт, не клюёт: река не правильная, приманка не та, удочки кривые

      0
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      Рейтинг: +14871

      Skull_Boy 38 минут назад

      Все просто денег нет и нет игроков

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