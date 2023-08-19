Федотов перечислил проблемы ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (1:2) сформулировал проблемы команды.

ЦСКА вел в счете.

У команды забил Антон Заболотный.

Он же во 2-м тайме сыграл рукой в штрафной, что привело к пенальти в пользу «Динамо».

«Пока ещe мы ощущаем некий дисбаланс в составе. Но по времени опаздываем залепливать дырки, плюс футболисты после тяжeлого сезона – не успели подлечиться. Конечно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче не увидел равнодушных. Всегда вижу команду, которая желает побеждать. Мы создавали моменты, но подвела реализация и две ошибки.

Но это футбол – не ошибается тот, кто ничего не делает. После пяти туров говорить о каком-то расстройстве души я бы не стал. Мы спокойно перенесeм это поражение, которое тоже надо уметь принимать. И будем двигаться дальше», – сказал Федотов.