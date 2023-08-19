«Спартак» ответил на троллинг ЦСКА

В «Спартаке» отреагировали на публикацию ЦСКА с высмеиванием презентации новой красно-черной формы.
- Мужчина, представленный спартаковским болельщиком со стажем, оказался актером.
- Полгода назад он участвовал в съемках новогоднего ролика ЦСКА и там был фанатом армейцев.
- Михаил Люлинецкий также предлагал свои услуги другим клубам РПЛ, в частности «Зениту».
«Спартак» ответил на троллинг постом с Хесусом Мединой.
«Хесус Медина и актер Михаил. Сделать правильный выбор», – написали спартаковцы под фото, на котором Медина, перешедший из ЦСКА, и Люлинецкий одеты в клубную форму или атрибутику.
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Источник: телеграм-канал «Спартака»