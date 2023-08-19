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    «Спартак» ответил на троллинг ЦСКА

    В «Спартаке» отреагировали на публикацию ЦСКА с высмеиванием презентации новой красно-черной формы.

    • Мужчина, представленный спартаковским болельщиком со стажем, оказался актером.
    • Полгода назад он участвовал в съемках новогоднего ролика ЦСКА и там был фанатом армейцев.
    • Михаил Люлинецкий также предлагал свои услуги другим клубам РПЛ, в частности «Зениту».

    «Спартак» ответил на троллинг постом с Хесусом Мединой.

    «Хесус Медина и актер Михаил. Сделать правильный выбор», – написали спартаковцы под фото, на котором Медина, перешедший из ЦСКА, и Люлинецкий одеты в клубную форму или атрибутику.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1427

      rac531 3 часа назад

      «Хесус Медина и актер Михаил. Сделать правильный выбор»
      И ОНИ ЕГО СДЕЛАЛИ)

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