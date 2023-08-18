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    ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака»

    В ЦСКА отреагировали на презентацию «Спартаком» красно-черной формы.

    Спартаковцы посвятили новую экипировку победам над «Аяксом» в 1998 году в 1/4 финала Кубка УЕФА.

    В клубном ролике было показано, как болельщик «Спартака» вместе с сыном смотрит игру. Оказалось, что это не настоящий фанат, а актер, который полгода назад участвовал в съемках новогоднего ролика ЦСКА и там был болельщиком армейцев.

    «CSKA TV. Это любовь моя». При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – высмеяла пресс-служба ЦСКА принципиального соперника.

    В конце ролика надпись «Спартак». Это любовь моя» меняется на «ЦСКА. Это любовь моя».

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +19365

      NewLife 1 час назад

      Глуповато шутит конюшня.

      1
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      Рейтинг: +4647

      Snek > NewLife 36 минут назад

      В чем глупо? Кого-то оскорбили? Унизили? Да, ЦСКА не шутит низкосортно как Спартак, все в рамках морали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4654

      ziborock 1 час назад

      Спартак: "Медина и актёр Михаил сделали правильный выбор!")))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23947

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Хрень какая-то ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7200

      sochi-2013 2 часа назад

      Позорище! С обеих сторон, но кони впереди.

      0
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      Рейтинг: +4654

      ziborock 2 часа назад

      Кони такие кони!) А то что Федотов болельщик Спартака их не волнует!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      Xiko 2 часа назад

      хахахахахха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5041

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Хрюшки да не будут красно-черными, но будут красно-синими)

      1
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      Рейтинг: +7360

      Semenycch 2 часа назад

      Шариковы во всем Шариковы...

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      Рейтинг: +5904

      fakeid 2 часа назад

      ахаха!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      E5 2 часа назад

      Ору

      1
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      Рейтинг: +2668

      Болотоход > E5 1 час назад

      Гляди не усрись))

      0
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