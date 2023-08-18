ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака»

В ЦСКА отреагировали на презентацию «Спартаком» красно-черной формы.

Спартаковцы посвятили новую экипировку победам над «Аяксом» в 1998 году в 1/4 финала Кубка УЕФА.

В клубном ролике было показано, как болельщик «Спартака» вместе с сыном смотрит игру. Оказалось, что это не настоящий фанат, а актер, который полгода назад участвовал в съемках новогоднего ролика ЦСКА и там был болельщиком армейцев.

«CSKA TV. Это любовь моя». При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – высмеяла пресс-служба ЦСКА принципиального соперника.

В конце ролика надпись «Спартак». Это любовь моя» меняется на «ЦСКА. Это любовь моя».