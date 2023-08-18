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ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака»

18 августа 2023, 17:52
13

В ЦСКА отреагировали на презентацию «Спартаком» красно-черной формы.

Спартаковцы посвятили новую экипировку победам над «Аяксом» в 1998 году в 1/4 финала Кубка УЕФА.

В клубном ролике было показано, как болельщик «Спартака» вместе с сыном смотрит игру. Оказалось, что это не настоящий фанат, а актер, который полгода назад участвовал в съемках новогоднего ролика ЦСКА и там был болельщиком армейцев.

«CSKA TV. Это любовь моя». При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – высмеяла пресс-служба ЦСКА принципиального соперника.

В конце ролика надпись «Спартак». Это любовь моя» меняется на «ЦСКА. Это любовь моя».

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (13)
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E5
1692370457
Ору
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Xiko
1692371941
хахахахахха
Ответить
ziborock
1692371983
Кони такие кони!) А то что Федотов болельщик Спартака их не волнует!)))
Ответить
sochi-2013
1692372564
Позорище! С обеих сторон, но кони впереди.
Ответить
Persona_non_Grata
1692372666
Хрень какая-то ...
Ответить
ziborock
1692373560
Спартак: "Медина и актёр Михаил сделали правильный выбор!")))
Ответить
NewLife
1692374078
Глуповато шутит конюшня.
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1692381354
Хрюшки уже давно красночерные,пол команды ****
Ответить
Томик
1692392640
Пони, такие пони. Несуть хрень какую-то.
Ответить
Oldtrafford83
1692424032
С шутками плохо у всех наших клубов, это больше идиотизм чем юмор
Ответить
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