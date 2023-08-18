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    • Хубулов из «Крыльев» вспомнил, как обматерил теннисистку Касаткину из-за ставки: «Боженька дал мне этот урок»

    Хубулов из «Крыльев» вспомнил, как обматерил теннисистку Касаткину из-за ставки: «Боженька дал мне этот урок»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов вспомнил кейс из лета 2021 года.

    • Будучи в «Алании», Хубулов сделал ставку на российскую теннисистку Дарью Касаткину.
    • Она проиграла, после чего Хубулов пришел на страницу соотечественницы в соцсети и обматерил ее. Владимир потом соврал, что девушку оскорблял его брат, а не он сам.
    • «Алания» тогда оштрафовала Хубулова на 3 зарплаты.

    – Знаешь, какой самый популярный запрос про тебя в интернете?

    – Нет.

    – Про ситуацию с Дарьей Касаткиной. После этого завязал со ставками?

    – Да, давно закрытая тема. Это была ошибка молодости. Раз это случилось – значит, так должно было быть.

    Конечно, это было неправильно, но, можно сказать, Боженька посчитал, что мне нужен такой урок, чтобы я стал сильнее. Так к этой ситуации отношусь.

    – Это самый тяжелый момент в карьере? Тебя обсуждали вообще везде.

    – Да. Было очень тяжело пройти через это – именно психологически.

    Сам понимал, что поступил неправильно. Просто в тот момент не считал себя большим футболистом, даже не думал, что она [Дарья] увидит это сообщение.

    Не хотел обидеть человека, но озвучил плохие мысли вслух. Большая ошибка. Но все, что ни делается, все к лучшему. Такой урок должен быть в жизни. Он пошел мне на пользу.

    Я уже приносил свои извинения и, пользуясь моментом, хотел бы еще раз извиниться за эту ситуацию конкретно перед Дарьей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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