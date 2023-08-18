Хубулов из «Крыльев» вспомнил, как обматерил теннисистку Касаткину из-за ставки: «Боженька дал мне этот урок»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов вспомнил кейс из лета 2021 года.
- Будучи в «Алании», Хубулов сделал ставку на российскую теннисистку Дарью Касаткину.
- Она проиграла, после чего Хубулов пришел на страницу соотечественницы в соцсети и обматерил ее. Владимир потом соврал, что девушку оскорблял его брат, а не он сам.
- «Алания» тогда оштрафовала Хубулова на 3 зарплаты.
– Знаешь, какой самый популярный запрос про тебя в интернете?
– Нет.
– Про ситуацию с Дарьей Касаткиной. После этого завязал со ставками?
– Да, давно закрытая тема. Это была ошибка молодости. Раз это случилось – значит, так должно было быть.
Конечно, это было неправильно, но, можно сказать, Боженька посчитал, что мне нужен такой урок, чтобы я стал сильнее. Так к этой ситуации отношусь.
– Это самый тяжелый момент в карьере? Тебя обсуждали вообще везде.
– Да. Было очень тяжело пройти через это – именно психологически.
Сам понимал, что поступил неправильно. Просто в тот момент не считал себя большим футболистом, даже не думал, что она [Дарья] увидит это сообщение.
Не хотел обидеть человека, но озвучил плохие мысли вслух. Большая ошибка. Но все, что ни делается, все к лучшему. Такой урок должен быть в жизни. Он пошел мне на пользу.
Я уже приносил свои извинения и, пользуясь моментом, хотел бы еще раз извиниться за эту ситуацию конкретно перед Дарьей.