Зайнутдинов прилетел в Турцию: игрок ЦСКА сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Турцию для завершения перехода в «Бешикташ».

25-летнего футболиста сфотографировали в клубной футболке. В аэропорту игрока встречали болельщики и вице-президент «Бешикташа» Серхан Четинсая.