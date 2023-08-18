Зайнутдинов прилетел в Турцию: игрок ЦСКА сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Турцию для завершения перехода в «Бешикташ».
25-летнего футболиста сфотографировали в клубной футболке. В аэропорту игрока встречали болельщики и вице-президент «Бешикташа» Серхан Четинсая.
- По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
- Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
- Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.
Источник: твиттер «Бешикташа»