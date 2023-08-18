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    • Зайнутдинов прилетел в Турцию: игрок ЦСКА сфотографировался в футболке «Бешикташа»

    Зайнутдинов прилетел в Турцию: игрок ЦСКА сфотографировался в футболке «Бешикташа»

    Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Турцию для завершения перехода в «Бешикташ».

    25-летнего футболиста сфотографировали в клубной футболке. В аэропорту игрока встречали болельщики и вице-президент «Бешикташа» Серхан Четинсая.

    • По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
    • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: твиттер «Бешикташа»

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    Сегодня, 07:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15904

      Алексей З 1 час назад

      Пожелаем Удачи.

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      Рейтинг: +265

      kara-mba 2 часа назад

      Осталось Чалова грекам отдать и можно готовиться в 1-ую лигу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15904

      Алексей З > kara-mba 57 минут назад

      Парень вырвался в Европу , человек хочет развиваться, порадуйтесь за него. Он не раб клуба , он живёт своей жизнью.
      Не уподобляйтесь Миллеру , местные титулы любой ценой.

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