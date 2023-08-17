Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, почему задерживается переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ»

    Стало известно, почему задерживается переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ»

    Трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» не сорвался, а задерживается из-за проблем с оплатой сделки.

    «Клубы продолжают переговоры и обмен правками в трансферном договоре. ЦСКА нужны гарантии получения денег, но процесс идeт позитивно», – сообщил источник «Чемпионата».

    • По информации Ивана Карпова, ЦСКА заработает 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
    • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    Зайнутдинов покидает ЦСКА: он подписал контракт с «Бешикташем» 1
    Федотов прокомментировал отсутствие Зайнутдинова в заявке на «Сочи» – он переходит в «Бешикташ»
    Тренер Казахстана: «ЦСКА испытывает финансовые трудности» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 