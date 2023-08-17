Стало известно, почему задерживается переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ»

Трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» не сорвался, а задерживается из-за проблем с оплатой сделки.

«Клубы продолжают переговоры и обмен правками в трансферном договоре. ЦСКА нужны гарантии получения денег, но процесс идeт позитивно», – сообщил источник «Чемпионата».