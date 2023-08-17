Стало известно, почему задерживается переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ»

Трансфер Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» не сорвался, а задерживается из-за проблем с оплатой сделки.

«Клубы продолжают переговоры и обмен правками в трансферном договоре. ЦСКА нужны гарантии получения денег, но процесс идeт позитивно», – сообщил источник «Чемпионата».

По информации Ивана Карпова, ЦСКА заработает 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.

Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.

Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

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