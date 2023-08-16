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    • Дзюба не извинился перед журналистом, который спас его от реального наказания за угрозы

    Дзюба не извинился перед журналистом, который спас его от реального наказания за угрозы

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не извинился перед журналистом «РБ Спорт» Виталием Бородиным.

    • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
    • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».
    • КДК дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча условно и назначил штраф 50 тысяч рублей.

    «Извинений от Дзюбы мы не услышали», – сказал Григорьянц.

    Напомним, Бородин спас Дзюбу от реального наказания, не приняв слова футболиста как оскорбление.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3082

      фанат джигурды 39 минут назад

      Надо было послать к Шалимову, чтоб сфоткаться с его тренерскими титулами.
      А там опять суд...

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      Рейтинг: +673

      Айболид 1 час назад

      Ну это по свински .

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