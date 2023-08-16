Журналист спас Дзюбу от реального наказания за угрозы на парковке

Журналистам лишь бы засветиться в новостной колонке, а по какому поводу пофиг.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил условное наказание за угрозы журналисту, а не реальное.
- Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
- Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».
«Бородин сказал, что выражение Дзюбы не принял на себя как оскорбление.
Именно слова Бородина позволили нам применить условное наказание», – сказал Григорьянц.