Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Журналист спас Дзюбу от реального наказания за угрозы на парковке

    Журналист спас Дзюбу от реального наказания за угрозы на парковке

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба получил условное наказание за угрозы журналисту, а не реальное.

    • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
    • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Бородин сказал, что выражение Дзюбы не принял на себя как оскорбление.

    Именно слова Бородина позволили нам применить условное наказание», – сказал Григорьянц.

    Новости по теме
    Дзюба не извинился перед журналистом, который спас его от реального наказания за угрозы 2
    Сотрудники «Локо» ответили на вопрос, куда Дзюба грозился засунуть телефон журналисту 2
    В КДК РФС объяснили наказание Дзюбы за угрозы журналисту и установили испытательный срок
    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1202

      k611 11 минут назад

      Журналистам лишь бы засветиться в новостной колонке, а по какому поводу пофиг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7194

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Боюсь журналисту бы еще и понравилось. В эту профессию в основном такие идут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +559

      lipatov32 2 часа назад

      Задолбали уже этим драчубой!
      Может хватит о этом дне писать?!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      НикКин 2 часа назад

      Что ж ты фраер сдал на зад )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68736

      portero 2 часа назад

      Короче обиделся журналист на Дзюбу, обещал и не сделал.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 