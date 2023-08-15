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    • Александр Тихонов – о Дзюбе: «Неуважаемый человек, позорит клуб и российский футбол»

    Александр Тихонов – о Дзюбе: «Неуважаемый человек, позорит клуб и российский футбол»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и журналистом.

    «Наверное, ему нравится, про него начинают забывать, а когда скандал закатил, начинает говорить вся страна. Я считаю, что он вообще неадекватный товарищ, и уровень слабый. Безграмотность абсолютная, неуважение к прессе, этого нельзя делать. Ведь это будет продолжаться, пока он не закончит, а закончит плачевно, неуважаемый человек, и забудут его тут же. Позор и все! Больше ничего.

    Надо ли наказывать? Обязательно, но это должен сделать клуб, он клуб позорит, футбол российский, которого, правда, нет, как я считаю», – сказал Тихонов.

    • Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями».
    • Форварда «Локо» вызвали на заседание КДК РФС. Вместе с ним приглашен и журналист «РБ Спорт» Виталий Бородин.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6265

      AtticusFinch 33 минуты назад

      Артем Дзюба лучший бомбардир сборной и и чемпионата - !!!а что вытворял этот Тихонов - на уши не натянешь - Дзюба курит в стороне....Дзюба как Брежнев хоть медалями не обвешался

      0
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      Рейтинг: +21353

      Cleaner 58 минут назад

      Дзюбе наплевать на уважение Тихонова. Тихонов дружит с ОТМАЗАННЫМ гопником Широковым. Не Тихонову о том, кто позорит российский футбол рассуждать.(

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      Рейтинг: +7190

      sochi-2013 1 час назад

      Не будь Дзюбы, журналисты его бы выдумали.
      Хотя итак, писаки раздули "вселенскую " историю из эпизода частной жизни человека и, с поддержкой извращенцев всех мастей, не дают ей угаснуть. Не будь Дзюба тефтелем, завязал бы с футболом, нанял бы хорошего адвоката и отсудил бы кучу бабла, у писак и редакций всех мастей.
      Тема, с тебя % за совет!))
      P.S. Даже Тихонов, уважаемый, вроде, человек, а как только стали про него забывать, упомянул Дзюбу и снова "на волне".

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      Рейтинг: +37

      Петр C. > sochi-2013 59 минут назад

      ну ты и *******.

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      Рейтинг: +25016

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      И тем не менее деревянного протащат в ГД.

      2
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      Рейтинг: +265

      kara-mba 2 часа назад

      Что то не видно тех кто Дзюбу поддерживает. Или редактор не пропускает такие статьи? А может это гонение на Дзюбу? Журналистик то действительно ...удак.

      4
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      Рейтинг: +2651

      Болотоход 3 часа назад

      Он еще опозорил страну играя в помойке блекло голубой))) С азмункой они покуражились крепко !!!!!!

      3
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      Рейтинг: +21353

      Cleaner > Болотоход 57 минут назад

      Вы бы про Промеса лучше бы написали. Про ЛИЦО вашего Спартака!..)))

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