Александр Тихонов – о Дзюбе: «Неуважаемый человек, позорит клуб и российский футбол»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и журналистом.

«Наверное, ему нравится, про него начинают забывать, а когда скандал закатил, начинает говорить вся страна. Я считаю, что он вообще неадекватный товарищ, и уровень слабый. Безграмотность абсолютная, неуважение к прессе, этого нельзя делать. Ведь это будет продолжаться, пока он не закончит, а закончит плачевно, неуважаемый человек, и забудут его тут же. Позор и все! Больше ничего.

Надо ли наказывать? Обязательно, но это должен сделать клуб, он клуб позорит, футбол российский, которого, правда, нет, как я считаю», – сказал Тихонов.