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  • Александр Тихонов – о Дзюбе: «Неуважаемый человек, позорит клуб и российский футбол»

Александр Тихонов – о Дзюбе: «Неуважаемый человек, позорит клуб и российский футбол»

15 августа 2023, 18:50
6

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и журналистом.

«Наверное, ему нравится, про него начинают забывать, а когда скандал закатил, начинает говорить вся страна. Я считаю, что он вообще неадекватный товарищ, и уровень слабый. Безграмотность абсолютная, неуважение к прессе, этого нельзя делать. Ведь это будет продолжаться, пока он не закончит, а закончит плачевно, неуважаемый человек, и забудут его тут же. Позор и все! Больше ничего.

Надо ли наказывать? Обязательно, но это должен сделать клуб, он клуб позорит, футбол российский, которого, правда, нет, как я считаю», – сказал Тихонов.

  • Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями».
  • Форварда «Локо» вызвали на заседание КДК РФС. Вместе с ним приглашен и журналист «РБ Спорт» Виталий Бородин.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (6)
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kara-mba
1692117826
Что то не видно тех кто Дзюбу поддерживает. Или редактор не пропускает такие статьи? А может это гонение на Дзюбу? Журналистик то действительно ...удак.
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DOCTOR PENALTY
1692120797
И тем не менее деревянного протащат в ГД.
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sochi-2013
1692121401
Не будь Дзюбы, журналисты его бы выдумали. Хотя итак, писаки раздули "вселенскую " историю из эпизода частной жизни человека и, с поддержкой извращенцев всех мастей, не дают ей угаснуть. Не будь Дзюба тефтелем, завязал бы с футболом, нанял бы хорошего адвоката и отсудил бы кучу бабла, у писак и редакций всех мастей. Тема, с тебя % за совет!)) P.S. Даже Тихонов, уважаемый, вроде, человек, а как только стали про него забывать, упомянул Дзюбу и снова "на волне".
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ArReal
1692126242
Артем Дзюба лучший бомбардир сборной и и чемпионата - !!!а что вытворял этот Тихонов - на уши не натянешь - Дзюба курит в стороне....Дзюба как Брежнев хоть медалями не обвешался
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evgevg13
1692158949
Дзюба выбрал дорожку скандального пиара. Играть то уже не получается. Ему прямая дорога на НТВ.
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