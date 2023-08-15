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    Дзюба вызван на заседание КДК РФС из-за угроз журналисту

    Нападающий Артем Дзюба вызван на заседание КДК РФС из-за инцидента с журналистом, сообщает «РБ Спорт».

    Заседание комитета пройдет завтра, 16 августа.

    • Форвард «Локомотива» после матча с «Крыльями Советов» угрожал журналисту.
    • Дзюба пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      Владимир-Филиппов-vkontak 3 часа назад

      Как футболист Дзюба вполне высокого (по российским меркам) уровня. Но как человек... Не знаю, что там спрашивал журналист, но отвечать надо всегда нормально. Не только лишь все это умеют.
      Пора Дзюбе в медиафутбол. Там всё можно.

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      Рейтинг: +15874

      Алексей З 5 часов назад

      Интересно , какое "одно место" имели ввиду эксперты кдк ?
      Что опыт имеется ?

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      Рейтинг: +6916

      Антибиотик 7 часов назад

      Просто Дзюбе нужно сказать, что он хотел газетчику засунуть в очко телефон стоимостью в 200 000, так что тот теперь ему должен перечислить сдачу

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      Рейтинг: +12

      Vladimir-Shelepnev-google > Антибиотик 7 часов назад

      Сколько можно издеваться над Дзюбой. Фанаты Спартака ругают его матом, купили проститутку, которая выставила видео. СМИ это подхватили, уже 3 года это тиражируют. Сколько человеку можно терпеть.

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      Рейтинг: +2651

      Болотоход 9 часов назад

      Дзюба с собой с десяток телефонов возьмет))

      2
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      Рейтинг: +1214

      Александр52 9 часов назад

      КДК видимо делать нечего. Руки прочь от Дзюбы. Это российская легенда. Не позорьте себя.

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      Рейтинг: +105

      Имя на этом сайте > Александр52 8 часов назад

      Кто там легенда а кому на заседании телефон засунут в одно место--это КДК решает.)))

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      Рейтинг: +2107

      Fialet > Александр52 1 час назад

      Охренеть. Ещё есть кто то, кто к Цзюбе относится уважительно. Мда...

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