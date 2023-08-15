Дзюба вызван на заседание КДК РФС из-за угроз журналисту

Как футболист Дзюба вполне высокого (по российским меркам) уровня. Но как человек... Не знаю, что там спрашивал журналист, но отвечать надо всегда нормально. Не только лишь все это умеют.
Пора Дзюбе в медиафутбол. Там всё можно.
Нападающий Артем Дзюба вызван на заседание КДК РФС из-за инцидента с журналистом, сообщает «РБ Спорт».
Заседание комитета пройдет завтра, 16 августа.
- Форвард «Локомотива» после матча с «Крыльями Советов» угрожал журналисту.
- Дзюба пообещал ему «засунуть телефон в одно место».