Карпин прокомментировал новость о том, что он мог возглавить «Спартак» в 2022 году

Боря Мешков сослался на Ашота, закрепил сию ересь словами Андрюши Панкова, бомбардир перепостил, сославшись на Sport24 и теперь главное первоисточнику не попасться за враньё. Такова современная журналистика.
P.S. Кто на ком стоял........, Эти "жигули"... чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся» …
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг, что он должен был возглавить «Спартак» в 2022 году.
Об этом сегодня сообщил инсайдер Андрей Панков. По его словам, Карпин мог возглавить московскую команду после ухода Леонида Федуна.
– Валерий Георгиевич, как прокомментируете новость о том, что вашу кандидатуру перед началом прошлого сезона Ашот Хачатурянц согласовал с руководством «Лукойла» и что вы согласились покинуть «Ростов» и сменить Абаскаля в «Спартаке»?
– Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было.
– То есть вы не собирались покидать «Ростов»?
– Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании.
– Журналист Андрей Панков при этом утверждает, что готов отдать голову за достоверность этой информации.
– Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы?
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