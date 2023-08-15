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    • Карпин прокомментировал новость о том, что он мог возглавить «Спартак» в 2022 году

    Карпин прокомментировал новость о том, что он мог возглавить «Спартак» в 2022 году

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг, что он должен был возглавить «Спартак» в 2022 году.

    Об этом сегодня сообщил инсайдер Андрей Панков. По его словам, Карпин мог возглавить московскую команду после ухода Леонида Федуна.

    – Валерий Георгиевич, как прокомментируете новость о том, что вашу кандидатуру перед началом прошлого сезона Ашот Хачатурянц согласовал с руководством «Лукойла» и что вы согласились покинуть «Ростов» и сменить Абаскаля в «Спартаке»?

    – Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было.

    – То есть вы не собирались покидать «Ростов»?

    – Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании.

    – Журналист Андрей Панков при этом утверждает, что готов отдать голову за достоверность этой информации.

    – Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы?

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии18
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      Рейтинг: +19428

      ilichkadr 2 часа назад

      Боря Мешков сослался на Ашота, закрепил сию ересь словами Андрюши Панкова, бомбардир перепостил, сославшись на Sport24 и теперь главное первоисточнику не попасться за враньё. Такова современная журналистика.
      P.S. Кто на ком стоял........, Эти "жигули"... чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся» …

      1
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      Рейтинг: +68732

      portero 3 часа назад

      Когда пригласят, тогда и возглавит....

      0
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      Рейтинг: +17827

      Garrincha58 3 часа назад

      нормальный человек просто не стал бы всякую фигню комментировать

      0
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      Рейтинг: +19349

      NewLife 4 часа назад

      Постоянные вбросы перед игрой с бом.жами. Хватит хайповать на Спартаке.

      "Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд -
      То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят.
      Мы кое в чем поднаторели - мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет.
      А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь! И вдруг Бермуды. Вот те раз, нельзя же так!"
      В.С Высоцкий

      Давайте теперь что-нибудь о зулусах с берегов Невы, а то заладили: Спартак... Спартак.)))

      3
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      Рейтинг: +665

      Айболид > NewLife 4 часа назад

      Хватит свой идиотизьм выставлять на показ .

      2
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      Рейтинг: +461

      Filllllll > Айболид 2 часа назад

      То есть, по-вашему, цитирование Высоцкого, это идиотизм? Причем, человек, привел довольно неплохое сравнение, сразу видно логическое мышление и эрудицию. А про идиотизм, в Википедии почитайте

      1
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      Рейтинг: +665

      Айболид > Filllllll 1 час назад

      Да хоть Ф. Ницше цитирует . Согласен - это не идиотизм . Это паранойя .

      1
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      Рейтинг: +19428

      ilichkadr > Айболид 26 минут назад

      Причём ярко выраженная паранойя, застревающая. Все беды исходят исключительно с берегов Невы благодаря плетворному влиянию Газпрома, который фсёкупил.

      0
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      Рейтинг: +1419

      rac531 4 часа назад

      Вот так, обгадить, оклеветать человека, соврать ради нескольких строчек в издании для этой журналистской сволочи дело доблести и чести.
      Но, когда им в глаза говорят честное мнение о том насколько они грязные мрази эти шакалята поднимают трусливый визг.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +25241

      bset 5 часов назад

      Какие тогда вопросы к Дзюбе, который послал журналюх?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4727

      Ziklop 5 часов назад

      почему то словам Карпина верю, слишком часто журналисты несут чушь. наверное потому что -то платят за это!

      8
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      Рейтинг: +945

      FCSpartakM > Ziklop 4 часа назад

      не думаю, что Валера что-то кроме слово бред это прокомментировал , он же не будет говорить как действующий тренер ростова ,что это правда

      1
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      Рейтинг: +15874

      Алексей З 5 часов назад

      Карпин говоиит , что это ложь.
      Бомбардир , после этого стоит выкладывать "бредни" от этого инсайдера ?
      Он должен быть в чёрном списке за ЛОЖЬ.

      5
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      Рейтинг: +19428

      ilichkadr 6 часов назад

      "готов отдать голову"
      Ну, так отрубите ему голову - тунеядец!

      5
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      Рейтинг: +1906

      mahan 6 часов назад

      Карпин всегда молодец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25015

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Валера как всегда конкретен. А Панков - "всадник без головы". )

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      Рейтинг: +19428

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Не, не "всадник без головы", а типичный пяздо.бол, хотя и называет себя модным словом "инсайдер".

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      Рейтинг: +1419

      rac531 > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Будьте проще - МРАЗЬ!

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