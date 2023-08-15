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  • Карпин прокомментировал новость о том, что он мог возглавить «Спартак» в 2022 году

Карпин прокомментировал новость о том, что он мог возглавить «Спартак» в 2022 году

15 августа 2023, 16:03
13

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг, что он должен был возглавить «Спартак» в 2022 году.

Об этом сегодня сообщил инсайдер Андрей Панков. По его словам, Карпин мог возглавить московскую команду после ухода Леонида Федуна.

– Валерий Георгиевич, как прокомментируете новость о том, что вашу кандидатуру перед началом прошлого сезона Ашот Хачатурянц согласовал с руководством «Лукойла» и что вы согласились покинуть «Ростов» и сменить Абаскаля в «Спартаке»?

– Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было.

– То есть вы не собирались покидать «Ростов»?

– Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании.

– Журналист Андрей Панков при этом утверждает, что готов отдать голову за достоверность этой информации.

– Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1692104798
Валера как всегда конкретен. А Панков - "всадник без головы". )
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mahan
1692106200
Карпин всегда молодец.
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ilichkadr
1692106236
"готов отдать голову" Ну, так отрубите ему голову - тунеядец!
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Ziklop
1692108613
почему то словам Карпина верю, слишком часто журналисты несут чушь. наверное потому что -то платят за это!
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NewLife
1692111798
Постоянные вбросы перед игрой с бом.жами. Хватит хайповать на Спартаке. "Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд - То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели - мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь! И вдруг Бермуды. Вот те раз, нельзя же так!" В.С Высоцкий Давайте теперь что-нибудь о зулусах с берегов Невы, а то заладили: Спартак... Спартак.)))
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Garrincha58
1692115796
нормальный человек просто не стал бы всякую фигню комментировать
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portero
1692116384
Когда пригласят, тогда и возглавит....
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ilichkadr
1692117420
Боря Мешков сослался на Ашота, закрепил сию ересь словами Андрюши Панкова, бомбардир перепостил, сославшись на Sport24 и теперь главное первоисточнику не попасться за враньё. Такова современная журналистика. P.S. Кто на ком стоял........, Эти "жигули"... чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся» …
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