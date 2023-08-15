Карпин прокомментировал новость о том, что он мог возглавить «Спартак» в 2022 году

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг, что он должен был возглавить «Спартак» в 2022 году.

Об этом сегодня сообщил инсайдер Андрей Панков. По его словам, Карпин мог возглавить московскую команду после ухода Леонида Федуна.

– Валерий Георгиевич, как прокомментируете новость о том, что вашу кандидатуру перед началом прошлого сезона Ашот Хачатурянц согласовал с руководством «Лукойла» и что вы согласились покинуть «Ростов» и сменить Абаскаля в «Спартаке»?

– Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было.

– То есть вы не собирались покидать «Ростов»?

– Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании.

– Журналист Андрей Панков при этом утверждает, что готов отдать голову за достоверность этой информации.

– Ну, раз готов, пускай тогда и отдает голову. Ко мне какие вопросы?

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