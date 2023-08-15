Судья пропустил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (Игорь Федотов)

Бывший судья Игорь Федотов заявил, что арбитр Павел Шадыханов допустил ошибку против «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник.

Здесь нужно смотреть на действия футболиста «Факела». Либо подкат носит случайный характер и игрок старается убрать ноги, либо безрассудный – прыжок на скорости. По мне, тут второй вариант. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника.

Это 11-метровый за безрассудные действия и жeлтая карточка», – сказал Федотов.