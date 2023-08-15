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  • Судья пропустил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (Игорь Федотов)

Судья пропустил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (Игорь Федотов)

15 августа 2023, 11:30
15

Бывший судья Игорь Федотов заявил, что арбитр Павел Шадыханов допустил ошибку против «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник.

Здесь нужно смотреть на действия футболиста «Факела». Либо подкат носит случайный характер и игрок старается убрать ноги, либо безрассудный – прыжок на скорости. По мне, тут второй вариант. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника.

Это 11-метровый за безрассудные действия и жeлтая карточка», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Федотов Игорь
Комментарии (15)
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paracetamol
1692088511
Таких свистунов, как Шадыханов, вообще нельзя допускать свистеть! Особенно матчи суперклуба.
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Persona_non_Grata
1692088622
Что-то не видно болельщиков Зенита с высказывании о глупости и тупости Федотова ))) А ну да - "это же другое" ...
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Garrincha58
1692088921
судья просто поплыл частые мелкие фолы перерастающие в намеренные он пропускал и наоборот что привело к постоянным стычкам и это почти во всех матчах Зенита против его игроков сейчас такая тактика вывести лидеров команды из равновесия особенно это получается против Клаудиньо
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Kollljan
1692091904
Ничего удивительного я не вижу. Спартак ссыт. Поэтому Шадыханову была поставлена задача - мочить Зенит. Он старался как мог, но ничего не получилось. Так что, хряки, готовтесь.
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Solist345345
1692093868
Просто, реально слабый судья изначально поплыл.
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Ziklop
1692094364
судья пропустил много чего. но вот во всём разбирающие комментаторы, почему-то не визжали по поводу этого момента. а ведь в концовке они аж три момента увидели на пенальти в ворота Зенита!
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Andrew01
1692100485
Странно на ВАРе же смотрели и не увидели, а он увидел... Как по мне это не пенальти, игрок пробил без помех, насколько помню, а потом столкнулся с игроком Факела, который катился в подкате почти параллельно игроку, перекрывая путь мячу, а не в него. Могу ошибаться, но помню эпизод так.
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Spirit_78
1692218263
Допустим, это не пенальти. Но пусть тогда и в других эпизодах со всякими "наступами" тоже пенальти не ставят, когда игрок уже пробил по воротам или отдал передачу. Иначе получаются дв.о.йные стандарты. Такой фигни в ворота Зенита назначили уже огромное количество.
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