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    • Судья пропустил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (Игорь Федотов)

    Судья пропустил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (Игорь Федотов)

    Бывший судья Игорь Федотов заявил, что арбитр Павел Шадыханов допустил ошибку против «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

    «Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник.

    Здесь нужно смотреть на действия футболиста «Факела». Либо подкат носит случайный характер и игрок старается убрать ноги, либо безрассудный – прыжок на скорости. По мне, тут второй вариант. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника.

    Это 11-метровый за безрассудные действия и жeлтая карточка», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3621

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Хряковское судилище позорное. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1169

      Andrew01 7 часов назад

      Странно на ВАРе же смотрели и не увидели, а он увидел... Как по мне это не пенальти, игрок пробил без помех, насколько помню, а потом столкнулся с игроком Факела, который катился в подкате почти параллельно игроку, перекрывая путь мячу, а не в него.
      Могу ошибаться, но помню эпизод так.

      0
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      Рейтинг: +7221

      mamba9090909 > Andrew01 6 часов назад

      Игрок Зенита не столкнулся, это игрок Факела врезался в него. В подкате, обеими ногами вперёд. Один в один как Барриос врезался в Макарова. Только Барриос получил красную, а здесь даже фола не увидели.

      3
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      Рейтинг: +1169

      Andrew01 > mamba9090909 3 часа назад

      Даже не рядом как Барриос,)))))) в ноги не попал шипами или ступней, зацепил уже когда Клаудиньо остановился и его нога попала между ног защитника, это больно конечно, можно подвернуть голеностоп, но эпизод был сыгран до конца и удар нанесен, должен был забивать. Если бы вратарь отбил и игрок мог сыграть на добивании, тогда это пенальти, а тут вратарь контролировал мяч. Спартаковцев часто так сбивают в штрафной, так что не плачьте))))) пора привыкать)))))

      0
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      Рейтинг: +7221

      mamba9090909 > Andrew01 2 часа назад

      Вопрос стоит в том, как проводился подкат. Обеими ногами вперёд, с открытыми шипами. А куда там кто попал, это уже второстепенный вопрос. Вопрос в том, что такой подкат очень опасен.

      1
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      Рейтинг: +1169

      Andrew01 > mamba9090909 2 часа назад

      согласен опасно, но прецеденты были в прошлом сезоне, поэтому возможно и не рассматривали этот момент на ВАР, по поводу фолов в штрафной там трактуют по разному с такими же моментами в поле, это мне действующий арбитр сказал, но судит он на региональном уровне, им такие установки в федерации дают

      0
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      Рейтинг: +4726

      Ziklop 9 часов назад

      судья пропустил много чего. но вот во всём разбирающие комментаторы, почему-то не визжали по поводу этого момента. а ведь в концовке они аж три момента увидели на пенальти в ворота Зенита!

      5
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      Рейтинг: +926

      Solist345345 9 часов назад

      Просто, реально слабый судья изначально поплыл.

      3
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      Рейтинг: +4262

      Kollljan 10 часов назад

      Ничего удивительного я не вижу. Спартак ссыт. Поэтому Шадыханову была поставлена задача - мочить Зенит. Он старался как мог, но ничего не получилось. Так что, хряки, готовтесь.

      5
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      Рейтинг: +2651

      Болотоход 10 часов назад

      позор помойке

      0
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      Рейтинг: +4726

      Ziklop > Болотоход 9 часов назад

      хватит тебе про свою помойку хрюкать!

      5
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      Рейтинг: +17827

      Garrincha58 10 часов назад

      судья просто поплыл частые мелкие фолы перерастающие в намеренные он пропускал и наоборот что привело к постоянным стычкам и это почти во всех матчах Зенита против его игроков сейчас такая тактика вывести лидеров команды из равновесия особенно это получается против Клаудиньо

      7
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      Рейтинг: +5881

      fakeid 10 часов назад

      да это все видели, как он снёс клаудиньо двумя ногами. даже хряки не поспорят, что это не пенальти. но загвоздка в том, что шадыханов был подослан на этот матч как раз из тарасятника, редкостная гнида. за удар локтём в кадык клаудиньо - ничего! ни красной, ни жёлтой, ни даже штрафного. судья падла. дезеув настоящий.

      и евсеев падла. явно была установка мочить клаудиньо в этом матче, ему доставалось примерно в каждом стыке, больше десятка раз косили. наказание? а не было их. надеюсь, шадыханова надолго отстранят. цука ублюдочная.

      11
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      Рейтинг: +23908

      Persona_non_Grata 10 часов назад

      Что-то не видно болельщиков Зенита с высказывании о глупости и тупости Федотова ))) А ну да - "это же другое" ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5035

      Бомбардиръ > Persona_non_Grata 10 часов назад

      Вот, ваш брат по аватару уже здесь)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5881

      fakeid > Бомбардиръ 10 часов назад

      он против людей, а я против свеней)

      8
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      ...
      Рейтинг: +4726

      Ziklop > Persona_non_Grata 9 часов назад

      все видели этот момент, момент 50 на 50, поэтому Федотов ничем не удивил. нет тут криминала, в этом нарушении.
      паша позволял лупить по ногам, бить локтями, не свистел такие нарушение, а свистел левые нырки. клоун а не арбитр был в поле!

      3
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      Рейтинг: +23908

      Persona_non_Grata > fakeid 8 часов назад

      Я не против людей, я против дебилов ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19039

      paracetamol 10 часов назад

      Таких свистунов, как Шадыханов, вообще нельзя допускать свистеть! Особенно матчи суперклуба.

      5
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