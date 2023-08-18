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    • ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Факел»

    ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Факел»

    Экспертно-судейская комиссия дала оценку арбитру Павлу Шадыханову, который обслуживал матч 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» (2:0).

    Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать два эпизода.

    Комиссия признала все решения главного судьи правильными.

    1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате при попытке блокировать полет мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил свое действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.

    По этой причине комиссия поддерживает это решение судьи в данном пограничном игровом эпизоде.

    2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника. Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +11446

      ivany4 1 час назад

      По второму пункту разъяснения так себе.
      Почему не пишут о наказании судей не исполняющих своих должностных обязанностей?
      Может быть уже пора клубам просить не разъяснений, а разбор судейства в матче и наказания судей?

      1
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      Рейтинг: +700

      Айболид 1 час назад

      Версия "гаспромфсёкупил" разваливается на глазах , поэтому рылы от безысходности несут уже откровенную чушь .

      0
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      Рейтинг: +2668

      Болотоход 1 час назад

      Помойную шайку сверху убрать и блекло дырявые будут в серидине таблицы)) Но пока мафия питерская их защищает))) Б.о.м.жа клуб))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Бобссон 1 час назад

      А что, разве, свиноферма ещё не снялась с чемпионата?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2668

      Болотоход 2 часа назад

      Зулус клава сам влетел! стыдно за блекло дыряво - голубую помойку( и тут газпром болото отмазали

      4
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      Рейтинг: +4737

      Ziklop > Болотоход 1 час назад

      лунаход пиши с одного аккаунта, тебя ведь сразу видно по вшам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2668

      Болотоход > Ziklop 1 час назад

      Вошь в газовой помойке вся)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2975

      alefreddy 2 часа назад

      стали по правилам судить а не нравиться мюллеру

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5518

      PAREVG. 2 часа назад

      Про пенальти в вота бом.же.клуба - ни слова.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4654

      ziborock > PAREVG. 2 часа назад

      Так Факел не жаловался!)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4737

      Ziklop > PAREVG. 1 час назад

      так ты новости не читал! прежде чем гудеть, посмотри несколько ней назад!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4737

      Ziklop > ziborock 1 час назад

      ты то что подхрюкиваешь? в свинарнике не каждый день на бомбардир пускают?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4654

      ziborock > Ziklop 1 час назад

      А мне разрешение и не нужно, а вот ты с родителями посоветуйся а то еще ремня дадут!)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4737

      Ziklop > ziborock 1 час назад

      чо в свинарнике, девочкам всё можно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4737

      Ziklop > ziborock 1 час назад

      поеду к папе 28 августа на столетие спрошу разрешения. уговорил

      0
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      ...
      Рейтинг: +56688

      MaxRnD > PAREVG. 1 час назад

      Так это ж Питер обращался в ЭСК, что ж он сам на себя должен был пожаловаться ?

      1
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      Рейтинг: +4654

      ziborock > Ziklop 1 час назад

      Тебя папа в 90 зачал?!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2668

      Болотоход > PAREVG. 1 час назад

      Даже по газпром тв не крутили этот момент!! блекло голубые че сказать))))

      0
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      Рейтинг: +4654

      ziborock 2 часа назад

      Не наныли ничего!)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      fakeid 2 часа назад

      вы чо, б**. ох*ели, мрази? это чистейшая пена, это чистейшая красная. ладно, мы победили, но вот тут я не заткнусь всё равно. твари, падлы тарасофские. продажные. лукойл.

      хряки, вы сами посмотрите видос, прежде чем хрюкать. скажете, что это не пенальти, да? когда двумя ногами косят в штрафной. уроды купленные.

      шадыханов - редкостная гнида. как и все хряки.

      3
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      Рейтинг: +1423

      Номэд > fakeid 2 часа назад

      Очко своё зафиксируй струбциной, а то разорвёт к е*еням.

      5
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      Рейтинг: +5904

      fakeid > Номэд 2 часа назад

      главное, что ты своё зафиксировал, выставив его из бачка и прижав крышкой, чтобы уж точно наверняка заработать себе на ужин. гы-гы-гы!

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      ...
      Рейтинг: +4737

      Ziklop > Номэд 1 час назад

      опытный пе.дрила советует, прислушайся.

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      Рейтинг: +1056

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Зомбинит как всегда в своем репертуаре.

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