ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Факел»

Экспертно-судейская комиссия дала оценку арбитру Павлу Шадыханову, который обслуживал матч 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» (2:0).

Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать два эпизода.

Комиссия признала все решения главного судьи правильными.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате при попытке блокировать полет мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил свое действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.

По этой причине комиссия поддерживает это решение судьи в данном пограничном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника. Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.

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