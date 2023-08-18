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  • ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Факел»

ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Зенит» – «Факел»

18 августа 2023, 17:59
25

Экспертно-судейская комиссия дала оценку арбитру Павлу Шадыханову, который обслуживал матч 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» (2:0).

Петербургский клуб обратился в ЭСК с просьбой разобрать два эпизода.

Комиссия признала все решения главного судьи правильными.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате при попытке блокировать полет мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил свое действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.

По этой причине комиссия поддерживает это решение судьи в данном пограничном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника. Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Шадыханов Павел
Комментарии (25)
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Вомбат
1692371301
Вот это и есть админресурс в действии. Молодец братушка Мажич, оправдывает ожидания тех, кто его пристроил.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1692371635
Зомбинит как всегда в своем репертуаре.
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ziborock
1692372291
Не наныли ничего!)
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PAREVG.
1692372382
Про пенальти в вота бом.же.клуба - ни слова.
Ответить
alefreddy
1692372450
стали по правилам судить а не нравиться мюллеру
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ivany4
1692376138
По второму пункту разъяснения так себе. Почему не пишут о наказании судей не исполняющих своих должностных обязанностей? Может быть уже пора клубам просить не разъяснений, а разбор судейства в матче и наказания судей?
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Вомбат
1692383776
Только что мы наблюдали плоды политики судейского комитета РПЛ. Крылья играли лучше Рубина, но Рубин безнаказанно сломал Гарре и выиграл.
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Andrey-Kondratew-google
1692419159
Зенит играл плохо, но был однозначно сильнее Факела! А футболистам Факела надо работать над техникой и связками! И вообще, футболисты не должны апеллировать к судье вымаливая пенальти!
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vadim-sirenko-google
1692424736
Безотносительно чей болела. Хотелось бы видеть красивый футбол, а не смешанные единоборства и дзюдо. Кажется очевидно, но судейский корпус своих не сдает. Тренеры по окончании должны выносить оценку. Если оба поставят 3 или меньше из 5-ти то просто не выплачивать судейские.
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paracetamol
1692432178
Бей, круши, костолом..., судейки все отмажут! Круговая порука, мля.
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