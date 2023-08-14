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Смолов назвал неконкурентоспособным состав «Динамо»

14 августа 2023, 10:14
3

Форвард «Динамо» Федор Смолов считает, что команде нужны новые игроки.

Клуб в ближайшее время покинет Арсен Захарян – он переходит в «Реал Сосьедад».

– Насколько уход Захаряна бьет по амбициям «Динамо»?

– Мне сложно сказать. Конечно, Арсен – ведущий игрок и он уезжает, но мы все ждем трансферов. Надеюсь, что получится привезти хороших игроков, которые если и не смогут заменить, но хотя бы помогут.

– Звучит так, будто нынешний состав не совсем конкурентоспособен.

– Я так считаю, да.

– Почему?

– Мы заняли девятое место. Окей, это ниже нашего потенциала. При этом мы упустили седьмое место в очном поединке против «Оренбурга» и равное количество очков с «Локомотивом» – окей, грубо говоря, мы даже седьмые. Вернулся Фаби [Бальбуэна], что супер и хорошая помощь. Но считаю, мы не усилились плюс Арсена нет.

– Замены тренера недостаточно?

– Этого достаточно. Но если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются – борьба за тройку, то нам нужны трансферы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор
Комментарии (3)
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evgevg13
1692000416
к сожалению он прав
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paracetamol
1692002180
Может и не совсем конкурентоспособен, а выигрывает.
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яцык
1692002861
Федя ты баласт главный
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