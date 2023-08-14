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    Смолов назвал неконкурентоспособным состав «Динамо»

    Форвард «Динамо» Федор Смолов считает, что команде нужны новые игроки.

    Клуб в ближайшее время покинет Арсен Захарян – он переходит в «Реал Сосьедад».

    – Насколько уход Захаряна бьет по амбициям «Динамо»?

    – Мне сложно сказать. Конечно, Арсен – ведущий игрок и он уезжает, но мы все ждем трансферов. Надеюсь, что получится привезти хороших игроков, которые если и не смогут заменить, но хотя бы помогут.

    – Звучит так, будто нынешний состав не совсем конкурентоспособен.

    – Я так считаю, да.

    – Почему?

    – Мы заняли девятое место. Окей, это ниже нашего потенциала. При этом мы упустили седьмое место в очном поединке против «Оренбурга» и равное количество очков с «Локомотивом» – окей, грубо говоря, мы даже седьмые. Вернулся Фаби [Бальбуэна], что супер и хорошая помощь. Но считаю, мы не усилились плюс Арсена нет.

    – Замены тренера недостаточно?

    – Этого достаточно. Но если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются – борьба за тройку, то нам нужны трансферы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +138

      яцык 5 часов назад

      Федя ты баласт главный

      1
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      Рейтинг: +19005

      paracetamol 5 часов назад

      Может и не совсем конкурентоспособен, а выигрывает.

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      Рейтинг: +2218

      evgevg13 6 часов назад

      к сожалению он прав

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