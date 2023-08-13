ЦСКА в домашнем матче четвертого тура РПЛ победил «Сочи». Москвичи вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу Антона Заболотного – бывшего игрока сочинцев.

С 48-й минуты «Сочи» был в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.

ЦСКА опередил в таблице «Спартак» – у обеих команд по девять очков, но у команды Владимира Федотова лучше разница голов. «Сочи» занимает 11-е место.

Россия. РПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Джорджевич, 53 (в свои ворота); 1:1 – Мигел, 78; 2:1 – Заболотный, 78; 3:1 – Рядно, 90+4.

Удаления: нет – Алвес, 48 (вторая ж.к.).

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