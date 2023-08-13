ЦСКА в домашнем матче четвертого тура РПЛ победил «Сочи». Москвичи вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу Антона Заболотного – бывшего игрока сочинцев.
С 48-й минуты «Сочи» был в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.
ЦСКА опередил в таблице «Спартак» – у обеих команд по девять очков, но у команды Владимира Федотова лучше разница голов. «Сочи» занимает 11-е место.
Россия. РПЛ. 4-й тур
ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Джорджевич, 53 (в свои ворота); 1:1 – Мигел, 78; 2:1 – Заболотный, 78; 3:1 – Рядно, 90+4.
Удаления: нет – Алвес, 48 (вторая ж.к.).
Источник: «Бомбардир»