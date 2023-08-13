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    • РПЛ. ЦСКА в большинстве вырвал победу над «Сочи» (3:1) и опередил «Спартак»

    РПЛ. ЦСКА в большинстве вырвал победу над «Сочи» (3:1) и опередил «Спартак»

    ЦСКА в домашнем матче четвертого тура РПЛ победил «Сочи». Москвичи вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу Антона Заболотного – бывшего игрока сочинцев.

    С 48-й минуты «Сочи» был в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.

    ЦСКА опередил в таблице «Спартак» – у обеих команд по девять очков, но у команды Владимира Федотова лучше разница голов. «Сочи» занимает 11-е место.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джорджевич, 53 (в свои ворота); 1:1 – Мигел, 78; 2:1 – Заболотный, 78; 3:1 – Рядно, 90+4.

    Удаления: нет – Алвес, 48 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.08.2023 22:00
    Комментарии22
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      Рейтинг: +5840

      fakeid 17 часов назад

      в тарасятнике пожар)

      6
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      Рейтинг: +2612

      Болотоход > fakeid 10 часов назад

      В помойке блеклой бардак)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -28

      Zenit2312 17 часов назад

      ЦСКА неплохо сыграл.Молодцы. Включил телевизор когда они пропустили,ну думаю всё - за минусом один у соперника и пропустить, а тут на тебе и два сразу. Заболотный здорово забил -молодец. В стиле Роналду.

      2
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      Рейтинг: +6347

      ySS 18 часов назад

      Не без провалов по ходу матча Цска победил.
      В ЗеБо вселился бес, и он красиво положил победный гол)
      Рикошет от Нобоа не в счёт)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13066

      Вомбат 18 часов назад

      Думаю, что ЦСКА в этом сезоне будет биться за золото со Спартаком, Зенитом и Краснодаром. В золотые претензии Динамо и Локо я не верю.

      2
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      Рейтинг: +6347

      ySS > Вомбат 18 часов назад

      Рано ещё говорить о борьбе за чемпионство.
      У всех есть проблемы. Пока реальна перспектива, что толкаться локтями будут до последнего тура. Локо не видится, а Динамо много кому крови попортит, особенно в дерби)

      1
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      Рейтинг: +1693

      aubergine > Вомбат 17 часов назад

      Если Абаскаль ничего не придумает с обороной, то какое уж там биться за чемпионство. Защита Спартака пока что никакой критики не выдерживает, к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +21348

      Cleaner 18 часов назад

      ЦСКА - чемпион!!!...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5115

      Эном айс 18 часов назад

      Пожалуй,Легенда перепрыгнул Криштиану.
      Смотрелось

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40351

      Project Бабангида > Эном айс 18 часов назад

      в аль-насри уже мешок с предложением готовят )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -28

      Zenit2312 > Эном айс 17 часов назад

      Согласен с вами . Красиво забил.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1400

      САНЁК17 19 часов назад

      ПОНИ ПОНи ПОни Пони пони превратились в КОНИ, с победой

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12406

      BRO_football 19 часов назад

      И даже король футбола Забалотный забил. Браво!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Айболид 19 часов назад

      !... и опередил Спартак ." ))))))))))) Тащите лёд и огнетушители ! )))))))))))))))))))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21348

      Cleaner > Айболид 18 часов назад

      К окончанию сезона Спартака только ленивый не обгонит. РЖУ ни могу!!!...)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34971

      VVM1964 > Айболид 17 часов назад

      Что ? - Ойболит ??? Подожди недельку - вылечим !!!

      0
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      Рейтинг: +3052

      АЛЕКС 58 19 часов назад

      Сколько необходимо нервов для такой победы?Когда у нас напы появятся? С победой!

      8
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      Рейтинг: +1746

      balam 19 часов назад

      ну вот и палка стрельнула.молодцы все

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5033

      Бомбардиръ 19 часов назад

      Молодцы! И как видим, у нас много перспективной молодежи.

      6
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      Рейтинг: +879

      bratskij 19 часов назад

      С Победой Армия!!! Валидольно как всегда и с матами, но с победой!!!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +9075

      GoLenaStop 19 часов назад

      Третий гол - красавец!
      ЦСКА не опозорил армию.
      Удачи всем!
      ХА!

      9
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      Рейтинг: +11607

      knikos 19 часов назад

      Бомбардир охр...нел , и тут надо Спам задеть ... Срача что ли мало на ветках ? Кони долго телились , но в конце концов подтвердили , что сейчас они просто сильнее ! Последний гол - красавчик !

      9
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