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  • РПЛ. ЦСКА в большинстве вырвал победу над «Сочи» (3:1) и опередил «Спартак»

РПЛ. ЦСКА в большинстве вырвал победу над «Сочи» (3:1) и опередил «Спартак»

13 августа 2023, 22:00
15

ЦСКА в домашнем матче четвертого тура РПЛ победил «Сочи». Москвичи вырвали победу на 89-й минуте благодаря голу Антона Заболотного – бывшего игрока сочинцев.

С 48-й минуты «Сочи» был в меньшинстве после удаления Марсело Алвеса.

ЦСКА опередил в таблице «Спартак» – у обеих команд по девять очков, но у команды Владимира Федотова лучше разница голов. «Сочи» занимает 11-е место.

Россия. РПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Джорджевич, 53 (в свои ворота); 1:1 – Мигел, 78; 2:1 – Заболотный, 78; 3:1 – Рядно, 90+4.

Удаления: нет – Алвес, 48 (вторая ж.к.).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА
Комментарии (15)
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knikos
1691953404
Бомбардир охр...нел , и тут надо Спам задеть ... Срача что ли мало на ветках ? Кони долго телились , но в конце концов подтвердили , что сейчас они просто сильнее ! Последний гол - красавчик !
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GoLenaStop
1691953448
Третий гол - красавец! ЦСКА не опозорил армию. Удачи всем! ХА!
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balam
1691953924
ну вот и палка стрельнула.молодцы все
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АЛЕКС 58
1691953925
Сколько необходимо нервов для такой победы?Когда у нас напы появятся? С победой!
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BRO_football
1691954193
И даже король футбола Забалотный забил. Браво!
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САНЁК17
1691954473
ПОНИ ПОНи ПОни Пони пони превратились в КОНИ, с победой
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Эном айс
1691955227
Пожалуй,Легенда перепрыгнул Криштиану. Смотрелось
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Вомбат
1691955366
Думаю, что ЦСКА в этом сезоне будет биться за золото со Спартаком, Зенитом и Краснодаром. В золотые претензии Динамо и Локо я не верю.
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ySS
1691956528
Не без провалов по ходу матча Цска победил. В ЗеБо вселился бес, и он красиво положил победный гол) Рикошет от Нобоа не в счёт)
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Zenit2312
1691958915
ЦСКА неплохо сыграл.Молодцы. Включил телевизор когда они пропустили,ну думаю всё - за минусом один у соперника и пропустить, а тут на тебе и два сразу. Заболотный здорово забил -молодец. В стиле Роналду.
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