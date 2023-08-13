Смолов попросит знакомого из «Сосьедада» помочь Захаряну

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сообщил, что напишет полузащитнику «Реал Сосьедада» Брайсу Мендесу с просьбой помочь Арсену Захаряну в адаптации.

Россиянин знает 26-летнего испанца по «Сельте».

«Сосьедад» заплатит за Захаряна 12 миллионов евро без учета бонусов.

Арсен – воспитанник «Динамо», как и Смолов.

«У меня есть знакомый парень там в команде – Мендес, с которым мы играли за «Сельту». Собираюсь ему написать, чтобы Арсена тепло приняли в коллектив, поддержали», – сказал Смолов.