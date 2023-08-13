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    Семин упрекнул игроков РПЛ в низком мастерстве

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил уровень футболистов РПЛ.

    «Не уровень результативности повысился в чемпионате, а уровень ошибок: простых, необязательных. Игрок, который, например, вышел у «Урала» [Гильерме Шеттине], обязан был забивать в пустые ворота. Уровень таких ошибок очень большой: элементарных, простых. Отсюда такие результативные матчи. Уровень мастерства в определенных моментах очень низок», – сказал Семин.

    • Тренер без работы 2 года.
    • Последним клубом Семина был «Ростов».
    • Весной Семин говорил, что открыт для предложений.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4270

      raritet 6 часов назад

      Если раньше можно было отмазаться , что вот де бутсы россейские плохого качества, а вот буде англицкие, то тады да. Сейчас ,все что угодно, вплоть до импортных шнурков , а попасть мячиком с трех метров в семиметровые ворота проблема. А те кто это научился делать- сразу в Челси.

      0
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      Рейтинг: +2596

      Болотоход 8 часов назад

      Чего заболотный стоит только((((

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      Рейтинг: +17814

      Garrincha58 8 часов назад

      так вы же на всех углах трындите что наш футбол растёт и прогрессирует а господин Сёмин вы уж определитесь

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