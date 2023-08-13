Семин упрекнул игроков РПЛ в низком мастерстве

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил уровень футболистов РПЛ.
«Не уровень результативности повысился в чемпионате, а уровень ошибок: простых, необязательных. Игрок, который, например, вышел у «Урала» [Гильерме Шеттине], обязан был забивать в пустые ворота. Уровень таких ошибок очень большой: элементарных, простых. Отсюда такие результативные матчи. Уровень мастерства в определенных моментах очень низок», – сказал Семин.
- Тренер без работы 2 года.
- Последним клубом Семина был «Ростов».
- Весной Семин говорил, что открыт для предложений.
Источник: «Спорт-Экспресс»