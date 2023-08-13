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    • В «Локомотиве» раскрыли детали предложения «Вердера» по Тикнизяну

    В «Локомотиве» раскрыли детали предложения «Вердера» по Тикнизяну

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил наличие предложения «Вердера» по защитнику Наиру Тикнизяну.

    «Если и есть какие‑то подвижки, то они незначительные и никак не приближают возможный трансфер. Речь и о сумме трансфера, и о бонусах.

    Коллеги предлагают такие бонусы, которые заведомо невыполнимы. Нас это не устраивает», – сказал Ульянов.

    • В новом сезоне Тикнизян забил 4 гола в 6 матчах.
    • «Локомотив» покупал его в 2021 году за 5,5 млн евро.
    • 24-летний футболист хочет уехать в Европу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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