В «Локомотиве» раскрыли детали предложения «Вердера» по Тикнизяну

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил наличие предложения «Вердера» по защитнику Наиру Тикнизяну.
«Если и есть какие‑то подвижки, то они незначительные и никак не приближают возможный трансфер. Речь и о сумме трансфера, и о бонусах.
Коллеги предлагают такие бонусы, которые заведомо невыполнимы. Нас это не устраивает», – сказал Ульянов.
- В новом сезоне Тикнизян забил 4 гола в 6 матчах.
- «Локомотив» покупал его в 2021 году за 5,5 млн евро.
- 24-летний футболист хочет уехать в Европу.
Источник: «Матч ТВ»