В «Локомотиве» раскрыли детали предложения «Вердера» по Тикнизяну

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил наличие предложения «Вердера» по защитнику Наиру Тикнизяну.

«Если и есть какие‑то подвижки, то они незначительные и никак не приближают возможный трансфер. Речь и о сумме трансфера, и о бонусах.

Коллеги предлагают такие бонусы, которые заведомо невыполнимы. Нас это не устраивает», – сказал Ульянов.