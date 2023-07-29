Тикнизян: «Хочу в Европу – уровень РПЛ падает»

Деградация у тебя будет, потому что ты играть не умеешь! Нормальные болельщики помнят: сколько из-за этого крутого футболиста мячей пропустили, и как он команду подставлял. А нынешние 5 удачных игр- это не более, чем удачный всплеск.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассчитывает уехать в Европу.
«С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное.
Сейчас я в «Локомотиве» как в тeплой ванне. Если всe так останется, то меня ждeт деградация, поскольку уровень чемпионата России падает», – сказал игрок на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Армянином интересуется «Вердер», готовый купить игрока за 2,5 миллиона евро.
- «Локомотив» хочет 5 миллионов.
- Тикнизян выступает за сборную Армении.