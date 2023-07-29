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    Тикнизян: «Хочу в Европу – уровень РПЛ падает»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассчитывает уехать в Европу.

    «С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное.

    Сейчас я в «Локомотиве» как в тeплой ванне. Если всe так останется, то меня ждeт деградация, поскольку уровень чемпионата России падает», – сказал игрок на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Армянином интересуется «Вердер», готовый купить игрока за 2,5 миллиона евро.
    • «Локомотив» хочет 5 миллионов.
    • Тикнизян выступает за сборную Армении.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2983

      фанат джигурды 1 минуту назад

      Деградация у тебя будет, потому что ты играть не умеешь! Нормальные болельщики помнят: сколько из-за этого крутого футболиста мячей пропустили, и как он команду подставлял. А нынешние 5 удачных игр- это не более, чем удачный всплеск.

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      Рейтинг: +11619

      "supermax" 20 минут назад

      ну и выписдить его с голой жопой за кардон...пусть развивается....в таком виде точно место найдет в европе....другое дело, что Локо хотел бы за него получить какие-нить деньжата

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      Рейтинг: +4496

      Ziklop 28 минут назад

      кому ты в европе нужен?

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      Рейтинг: +14774

      Skull_Boy 31 минуту назад

      2й 3,14здабол уровня Зинченко и даю 100% будет поливать грязью, да уже начал

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      Рейтинг: +11619

      "supermax" > Skull_Boy 24 минуты назад

      а наче он там в йух никому не упал....хотя и так в принципе

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      Рейтинг: +2439

      Январь 59 36 минут назад

      Из Европы бегут Арабские страны, Китай, МЛС-США. Скоро в Европе будет полный отстой. Давайте бегите. У вас есть армянское гражданство, вас там примут.

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      Рейтинг: +8380

      nik55 36 минут назад

      хотелка у тебя еще не доросла до уровня

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      Рейтинг: +8117

      BarStep 48 минут назад

      Изидор был прав..

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      Рейтинг: +4261

      raritet 58 минут назад

      Так ты и поднимай уровень. Таких как ты желающих уехать в Европу миллионы. Что что? Показать что ты не можешь на уровне скоростей европейских команд два раза подряд отдать просто точный пас.

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