Тикнизян: «Хочу в Европу – уровень РПЛ падает»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассчитывает уехать в Европу.

«С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное.

Сейчас я в «Локомотиве» как в тeплой ванне. Если всe так останется, то меня ждeт деградация, поскольку уровень чемпионата России падает», – сказал игрок на ютуб-канале «Коммент.Шоу».