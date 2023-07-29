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Тикнизян: «Хочу в Европу – уровень РПЛ падает»

29 июля 2023, 18:34
18

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассчитывает уехать в Европу.

«С первого дня, как попал в РПЛ, я хотел уехать в Европу. Ты прогрессируешь, только когда выходишь из комфортных условий. Для меня это самое главное.

Сейчас я в «Локомотиве» как в тeплой ванне. Если всe так останется, то меня ждeт деградация, поскольку уровень чемпионата России падает», – сказал игрок на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Армянином интересуется «Вердер», готовый купить игрока за 2,5 миллиона евро.
  • «Локомотив» хочет 5 миллионов.
  • Тикнизян выступает за сборную Армении.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (18)
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BarStep
1690646429
Изидор был прав..
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nik55
1690647111
хотелка у тебя еще не доросла до уровня
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Skull_Boy
1690647413
2й 3,14здабол уровня Зинченко и даю 100% будет поливать грязью, да уже начал
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"supermax"
1690648089
ну и выписдить его с голой жопой за кардон...пусть развивается....в таком виде точно место найдет в европе....другое дело, что Локо хотел бы за него получить какие-нить деньжата
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фанат джигурды
1690649198
Деградация у тебя будет, потому что ты играть не умеешь! Нормальные болельщики помнят: сколько из-за этого крутого футболиста мячей пропустили, и как он команду подставлял. А нынешние 5 удачных игр- это не более, чем удачный всплеск.
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Красногорск_Фан
1690652428
Я бы понял если квакал игрок команды - чемпиона. Чего он перерос то. 8-е место в РПЛ?
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odessakmv
1690660319
ничего, что твой уровень только для "лучшей лиги мира"?
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SLADE2019
1690700137
Не пойму, а чего он неправильно сказал? Уровень лиги что, повышается? Говорит, что чувствует себя, как в теплой ванне, хочет ужесточит условия к себе. Что тут неправильного?
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Figo777
1690734858
Желание хорошее, только нужно уважать то, что дает тебе рост! Играл бы ты в какой-нибудь Словакии, а что, тоже евжопа... Если не умеешь уважать - ничего из тебя и не выйдет!
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Figo777
1690735050
Нужно Родину любить и в первую очередь иметь чувство благодарности!
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