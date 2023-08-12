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  • Самый дорогой вратарь в истории футбола сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

Самый дорогой вратарь в истории футбола сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

12 августа 2023, 12:47
2

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага все ближе к смене команды.

Испанский футболист вел переговоры с «Баварией», но сейчас выросла вероятность его перехода в другой клуб.

Кепа собирается присоединиться к «Реалу», который ищет замену для травмированного Тибо Куртуа.

  • В прошлом сезоне Аррисабалага пропустил 45 голов в 39 матчах.
  • Его контракт с «Челси» действует до 2025 года.
  • Кепа – самый дорогой вратарь в истории футбола (в 2018 году за него заплатили 80 млн евро).

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Источник: Daily Mail
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Реал Челси Кепа
Комментарии (2)
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Александр.Т.
1691837264
Эх помню как два раза ЦСКА обыграл Реал в группе,и плохо сыграл с остальными((
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