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    • Самый дорогой вратарь в истории футбола сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

    Самый дорогой вратарь в истории футбола сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

    Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага все ближе к смене команды.

    Испанский футболист вел переговоры с «Баварией», но сейчас выросла вероятность его перехода в другой клуб.

    Кепа собирается присоединиться к «Реалу», который ищет замену для травмированного Тибо Куртуа.

    • В прошлом сезоне Аррисабалага пропустил 45 голов в 39 матчах.
    • Его контракт с «Челси» действует до 2025 года.
    • Кепа – самый дорогой вратарь в истории футбола (в 2018 году за него заплатили 80 млн евро).

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +285

      Александр.Т. 8 часов назад

      Эх помню как два раза ЦСКА обыграл Реал в группе,и плохо сыграл с остальными((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5800

      fakeid 9 часов назад

      самый дорогой, но трёшку в одном матче от зенита получил)

      1
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      ...
      Рейтинг: +289

      Боров мясной > fakeid 7 часов назад

      он белорусская "кепа"

      0
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