Самый дорогой вратарь в истории футбола сделал выбор между «Реалом» и «Баварией»

Эх помню как два раза ЦСКА обыграл Реал в группе,и плохо сыграл с остальными((
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага все ближе к смене команды.
Испанский футболист вел переговоры с «Баварией», но сейчас выросла вероятность его перехода в другой клуб.
Кепа собирается присоединиться к «Реалу», который ищет замену для травмированного Тибо Куртуа.
- В прошлом сезоне Аррисабалага пропустил 45 голов в 39 матчах.
- Его контракт с «Челси» действует до 2025 года.
- Кепа – самый дорогой вратарь в истории футбола (в 2018 году за него заплатили 80 млн евро).
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