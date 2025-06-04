«Челси» готов продать основного вратаря и Кепу

«Челси» готов продать основного вратаря Роберта Санчеса и другого испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Лондонцы рассчитывают выручить от их продажи хорошие средства для усиления состава перед клубным чемпионатом мира и Лигой чемпионов. «Синие» считают, что игроки являются перспективными активами, к которым будет интерес на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести вратаря «Милана» Марка Меньяна. Итальянский клуб запросил за голкипера 30 миллионов евро.