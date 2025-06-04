«Челси» готов продать основного вратаря и Кепу

«Челси» готов продать основного вратаря Роберта Санчеса и другого испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Лондонцы рассчитывают выручить от их продажи хорошие средства для усиления состава перед клубным чемпионатом мира и Лигой чемпионов. «Синие» считают, что игроки являются перспективными активами, к которым будет интерес на трансферном рынке.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести вратаря «Милана» Марка Меньяна. Итальянский клуб запросил за голкипера 30 миллионов евро.
- 27-летний Роберт Санчес в этом сезоне провел за «Челси» 34 матча, пропустил 37 голов, провел 10 встреч на ноль.
- Transfermarkt оценивает его цену в 20 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.
- 30-летний Аррисабалага с 29 августа прошлого года выступал на правах аренды в «Борнмуте». Там он сыграл 35 матчей, пропустил 43 мяча, провел 9 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
- Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X