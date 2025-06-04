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«Челси» готов продать основного вратаря и Кепу

Вчера, 15:29
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«Челси» готов продать основного вратаря Роберта Санчеса и другого испанского голкипера Кепу Аррисабалагу. Лондонцы рассчитывают выручить от их продажи хорошие средства для усиления состава перед клубным чемпионатом мира и Лигой чемпионов. «Синие» считают, что игроки являются перспективными активами, к которым будет интерес на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести вратаря «Милана» Марка Меньяна. Итальянский клуб запросил за голкипера 30 миллионов евро.

  • 27-летний Роберт Санчес в этом сезоне провел за «Челси» 34 матча, пропустил 37 голов, провел 10 встреч на ноль.
  • Transfermarkt оценивает его цену в 20 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.
  • 30-летний Аррисабалага с 29 августа прошлого года выступал на правах аренды в «Борнмуте». Там он сыграл 35 матчей, пропустил 43 мяча, провел 9 игр на ноль.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
  • Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X
Англия. Премьер-лига Челси Борнмут Кепа Санчес Роберт
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Комментарии (2)
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Чермындыр
1749046544
И все же хотелось бы знать, кто был тот гений, который кивнул головой на 80млн за Кепу
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