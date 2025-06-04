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  • Стала известна сумма, за которую «Милан» готов продать Меньяна «Челси»

Стала известна сумма, за которую «Милан» готов продать Меньяна «Челси»

Сегодня, 14:11

«Милан» запросил 30 миллионов евро у «Челси» за переход голкипера Майка Меньяна. Ранее лондонцы выразили заинтересованность в трансфере вратаря. В «Челси» рассчитывают, что сделку удастся осуществить до начала клубного чемпионата мира.

  • 29-летний Меньян провел в этом сезоне 53 матча за «россонери», пропустил 59 голов, провел 13 игр на ноль.
  • Его нынешний контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость француза в 25 миллионов евро.

Источник: gianlucadimarzio.com
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А
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