Стала известна сумма, за которую «Милан» готов продать Меньяна «Челси»

«Милан» запросил 30 миллионов евро у «Челси» за переход голкипера Майка Меньяна. Ранее лондонцы выразили заинтересованность в трансфере вратаря. В «Челси» рассчитывают, что сделку удастся осуществить до начала клубного чемпионата мира.

29-летний Меньян провел в этом сезоне 53 матча за «россонери», пропустил 59 голов, провел 13 игр на ноль.

Его нынешний контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость француза в 25 миллионов евро.