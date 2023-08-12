Холанд раскрыл подробности перепалки с Гвардиолой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, чем был недоволен Хосеп Гвардиола после завершения первого тайма в матче с «Бернли».

«Сити» разгромил соперника со счетом 3:0 в стартовом туре АПЛ.

Холанд сделал дубль.

В перерыве Гвардиола накричал на норвежца.

«Ссора произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне передачу, – Пеп был немного зол из-за моих просьб о пасе.

Все видят, что я развиваюсь. Работать с Пепом одно удовольствие. Не забывайте, что я ещe молод. Я просто играю, наслаждаясь хаосом вокруг меня», – заявил Холанд.