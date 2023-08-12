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    Холанд раскрыл подробности перепалки с Гвардиолой

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, чем был недоволен Хосеп Гвардиола после завершения первого тайма в матче с «Бернли».

    • «Сити» разгромил соперника со счетом 3:0 в стартовом туре АПЛ.
    • Холанд сделал дубль.
    • В перерыве Гвардиола накричал на норвежца.

    «Ссора произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне передачу, – Пеп был немного зол из-за моих просьб о пасе.

    Все видят, что я развиваюсь. Работать с Пепом одно удовольствие. Не забывайте, что я ещe молод. Я просто играю, наслаждаясь хаосом вокруг меня», – заявил Холанд.

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    Источник: Sky Sports

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