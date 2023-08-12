Гвардиола объяснил, почему накричал на Холанда в перерыве матча с «Бернли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чем он был недоволен после завершения первого тайма в матче с «Бернли».

«Сити» разгромил соперника со счетом 3:0 в стартовом туре АПЛ.

Дубль сделал Эрлинг Холанд.

В перерыве Гвардиола накричал на норвежца.

«Он хочет, чтобы мяч всегда доставался ему. Он говорил: «Дайте мне мяч сзади, и я сделаю это». Но когда до конца тайма остается две-три минуты...

Ковачич и Родри из-за этого потеряли мяч. Тогда Бернарду Силва был прав, не отдав ему пас.

Но это не проблема. У нас нет конфликта. Холанд забил два гола, думаю, он счастлив», – заявил Гвардиола.