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    Трубин перешел из «Шахтера» в «Бенфику»: условия сделки

    «Бенфика» объявила о трансфере вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.

    Португальский клуб заплатил за новичка 10 миллионов евро. Прописанные бонусы – еще 1 миллион.

    Кроме того, «Шахтер» получит 40 процентов от суммы последующей перепродажи своего воспитанника.

    Отступные в контракте украинского голкипера – 100 миллионов евро. Срок соглашения – пять сезонов.

    • За главную команду «Шахтера» Трубин провел 94 матча и пропустил 94 гола.
    • 1 августа ему исполнилось 22 года.
    • На футболиста также претендовал «Интер».

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    Источник: сайт «Бенфики»

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    10.08.2023 21:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте 10 августа, 22:26

      Украинский талант.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12319

      ВетеR 10 августа, 21:31

      должен заиграть парень

      1
      Ответить
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