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Трубин перешел из «Шахтера» в «Бенфику»: условия сделки

10 августа 2023, 21:23
1

«Бенфика» объявила о трансфере вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.

Португальский клуб заплатил за новичка 10 миллионов евро. Прописанные бонусы – еще 1 миллион.

Кроме того, «Шахтер» получит 40 процентов от суммы последующей перепродажи своего воспитанника.

Отступные в контракте украинского голкипера – 100 миллионов евро. Срок соглашения – пять сезонов.

  • За главную команду «Шахтера» Трубин провел 94 матча и пропустил 94 гола.
  • 1 августа ему исполнилось 22 года.
  • На футболиста также претендовал «Интер».

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Источник: сайт «Бенфики»
Португалия. Примейра Украина. Премьер-лига Шахтер Бенфика Трубин Анатолий
Комментарии (1)
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ВетеR
1691692268
должен заиграть парень
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