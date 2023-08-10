Трубин перешел из «Шахтера» в «Бенфику»: условия сделки

«Бенфика» объявила о трансфере вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.
Португальский клуб заплатил за новичка 10 миллионов евро. Прописанные бонусы – еще 1 миллион.
Кроме того, «Шахтер» получит 40 процентов от суммы последующей перепродажи своего воспитанника.
Отступные в контракте украинского голкипера – 100 миллионов евро. Срок соглашения – пять сезонов.
- За главную команду «Шахтера» Трубин провел 94 матча и пропустил 94 гола.
- 1 августа ему исполнилось 22 года.
- На футболиста также претендовал «Интер».
Источник: сайт «Бенфики»