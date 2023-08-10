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  • Тренер Норвегии допустил, что вернет Норманна в сборную после побега из России

Тренер Норвегии допустил, что вернет Норманна в сборную после побега из России

10 августа 2023, 16:53
2

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал ситуацию полузащитника Матиаса Норманна, который разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом» и уехал из России.

  • Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
  • Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
  • Оба клуба будут судиться с игроком.
  • Норманн не вызывался в сборную из-за игры в России.

«В жизни всегда есть место для прощения. Мы пытались связаться с ним и в среду, и в четверг, но безуспешно. Мы также пытались поговорить с отцом игрока, но он не ответил на наши звонки.

Он не получил никакого пожизненного запрета на игру за сборную. Будет странно, если мы не будем обсуждать его кандидатуру.

Я не могу принимать решение в одиночку, но в жизни всегда есть место для прощения», – цитирует Сольбаккена Nettavisen.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Норвегия Норманн Матиас
Комментарии (2)
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MaxRnD
1691677215
+ как и положено в таких ситуациях, банку варенья и корзину печенья сверху
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Давид59
1691677886
Интересно, на что Норманн собирается жить? На зарплату игрока сборной? Пусть посмотрит, что с Венделом и его побегом стало.
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