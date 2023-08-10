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    • Тренер Норвегии допустил, что вернет Норманна в сборную после побега из России

    Тренер Норвегии допустил, что вернет Норманна в сборную после побега из России

    Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал ситуацию полузащитника Матиаса Норманна, который разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом» и уехал из России.

    • Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
    • Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
    • Оба клуба будут судиться с игроком.
    • Норманн не вызывался в сборную из-за игры в России.

    «В жизни всегда есть место для прощения. Мы пытались связаться с ним и в среду, и в четверг, но безуспешно. Мы также пытались поговорить с отцом игрока, но он не ответил на наши звонки.

    Он не получил никакого пожизненного запрета на игру за сборную. Будет странно, если мы не будем обсуждать его кандидатуру.

    Я не могу принимать решение в одиночку, но в жизни всегда есть место для прощения», – цитирует Сольбаккена Nettavisen.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.08.2023 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6647

      Давид59 10 августа, 17:31

      Интересно, на что Норманн собирается жить? На зарплату игрока сборной? Пусть посмотрит, что с Венделом и его побегом стало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56629

      MaxRnD 10 августа, 17:20

      + как и положено в таких ситуациях, банку варенья и корзину печенья сверху

      1
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      ...
      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте > MaxRnD 10 августа, 20:02

      Максик ты не прав.

      0
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