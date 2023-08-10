Тренер Норвегии допустил, что вернет Норманна в сборную после побега из России

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал ситуацию полузащитника Матиаса Норманна, который разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом» и уехал из России.

Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».

Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.

Оба клуба будут судиться с игроком.

Норманн не вызывался в сборную из-за игры в России.

«В жизни всегда есть место для прощения. Мы пытались связаться с ним и в среду, и в четверг, но безуспешно. Мы также пытались поговорить с отцом игрока, но он не ответил на наши звонки.

Он не получил никакого пожизненного запрета на игру за сборную. Будет странно, если мы не будем обсуждать его кандидатуру.

Я не могу принимать решение в одиночку, но в жизни всегда есть место для прощения», – цитирует Сольбаккена Nettavisen.