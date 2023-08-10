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    • «Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад в Санкт-Петербурге

    «Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад в Санкт-Петербурге

    «Зениту» вынесли наказание за организацию чемпионского парада 13 мая, который не был согласован с полицией и ГИБДД, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    «Суд признал АО «ФК Зенит» виновным и назначил штраф в 300 000 рублей», – говорится в сообщении суда.

    Сообщалось, что «Зенит» организовал «не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, числом не менее 1 000 человек в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

    • «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

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    Источник: Sport24

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    10.08.2023 13:58
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18955

      paracetamol 10 августа, 20:37

      Чемпионства не лишили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11349

      ivany4 10 августа, 18:39

      Что все новости про Зенит кончились?
      Этой "новости" пять лет в обед.))) Проснулись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1586

      Спартач80 10 августа, 16:02

      лгбт шествие...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      Айболид > Спартач80 10 августа, 20:18

      Экий ты малолетний дЭбил ) Лося тебе !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5800

      fakeid 10 августа, 14:51

      а спартачей за несогласованный гей-парад по случаю третьего места штрафовать будут?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19301

      NewLife > fakeid 10 августа, 15:02

      Не, сначала оштрафуют ФК Спартак, за то, что некто Спартак организовал восстание гладиаторов в Древнем Риме, т.е. нарушил общественный порядок и причинил страдания патрициям.

      2
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      Рейтинг: +1401

      Номэд > fakeid 10 августа, 15:17

      Вот это и был несогласованный чемпионский гей-парад светлосиних. гыгы

      1
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      Рейтинг: +4614

      Иван Петров 1986 10 августа, 14:20

      Очень смешная сумма.

      1
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      Рейтинг: +1777

      Benifacto 10 августа, 14:13

      маловато будет...

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