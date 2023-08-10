«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад в Санкт-Петербурге

«Зениту» вынесли наказание за организацию чемпионского парада 13 мая, который не был согласован с полицией и ГИБДД, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд признал АО «ФК Зенит» виновным и назначил штраф в 300 000 рублей», – говорится в сообщении суда.

Сообщалось, что «Зенит» организовал «не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, числом не менее 1 000 человек в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».