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  • «Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад в Санкт-Петербурге

«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад в Санкт-Петербурге

10 августа 2023, 13:58
5

«Зениту» вынесли наказание за организацию чемпионского парада 13 мая, который не был согласован с полицией и ГИБДД, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд признал АО «ФК Зенит» виновным и назначил штраф в 300 000 рублей», – говорится в сообщении суда.

Сообщалось, что «Зенит» организовал «не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, числом не менее 1 000 человек в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

  • «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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Benifacto
1691666036
маловато будет...
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Иван Петров 1986
1691666454
Очень смешная сумма.
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ivany4
1691681947
Что все новости про Зенит кончились? Этой "новости" пять лет в обед.))) Проснулись.
Ответить
paracetamol
1691689057
Чемпионства не лишили?
Ответить
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