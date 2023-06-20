На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада в Санкт-Петербурге

«Зенит» может быть наказан из-за празднования победы в чемпионате России на улицах Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) в отношении АО «ФК «Зенит». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из материалов суда следует, что 13 мая 2023 года около 21:00 на Невском проспекте, 44 «Зенит» организовал «не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, числом не менее 1 000 человек в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

При этом в материалах суда отмечается, что 9 мая генеральный директор АО «ФК «Зенит» направил губернатору Петербурга письмо с просьбой согласовать проведение праздничных мероприятий, посвященных победе футбольного клуба» «Зенит» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Зениту» было рекомендовано согласовать праздник с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе судов Петербурга уточняют, что футбольный клуб направил соответствующее письмо в ГУ МВД только 15 мая, тогда как само мероприятие прошло 13 мая.

В сообщении объединенной пресс-службы судов говорится, что представители «Зенита» не согласились с предъявленными обвинениями», – сообщает «РБК-Спорт».