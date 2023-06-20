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  • На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада в Санкт-Петербурге

На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада в Санкт-Петербурге

20 июня 2023, 21:54
20

«Зенит» может быть наказан из-за празднования победы в чемпионате России на улицах Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) в отношении АО «ФК «Зенит». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из материалов суда следует, что 13 мая 2023 года около 21:00 на Невском проспекте, 44 «Зенит» организовал «не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, числом не менее 1 000 человек в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

При этом в материалах суда отмечается, что 9 мая генеральный директор АО «ФК «Зенит» направил губернатору Петербурга письмо с просьбой согласовать проведение праздничных мероприятий, посвященных победе футбольного клуба» «Зенит» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Зениту» было рекомендовано согласовать праздник с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе судов Петербурга уточняют, что футбольный клуб направил соответствующее письмо в ГУ МВД только 15 мая, тогда как само мероприятие прошло 13 мая.

В сообщении объединенной пресс-службы судов говорится, что представители «Зенита» не согласились с предъявленными обвинениями», – сообщает «РБК-Спорт».

  • «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

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Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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Persona_non_Grata
1687288102
Помимо "нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте" надо привлечь Зенит за пропаганду ЛГБТ , своим гейским парадом !!! )))
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JTherry
1687288632
гей-парад на улицах Питера был организован согласно традициям лгбт-сообщества с "нарушением общественного порядка, причинением вреда зеленым насаждениям, созданием помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте"...(( чихал Алёша на "согласование гей-парада с ГУ МВД по Санкт-Петербургу"... даже интересно, кто посмел подать в суд на зенит..?))
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aaaaahhhh
1687288962
3.14 деры были не убедительны, вот публика и обиделась:)))
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Barmaleushka
1687295472
У крючохвостых сектантов одни гейпарады на уме . Нанюхаются голландского кокаину и ходят парадами - друг-друга чем-то тыкают .
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Валя Ромашина
1687323497
Пиарятся ? Пока у власти будет обнулитель зенит будет чемпионом всегда , еще сейчас Ахмат подтянут Цены растут , пенсионеры нищают - самая незащищенная часть населения . Игроки зенита получают миллионы Евро в месяц . Жителям России будет плохо , игрокам зенита будет хорошо
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ilichkadr
1687327535
Всё как всегда.....бумажки подали, их движение по горизонтали никто не контролировал, чиновники в поисках виноватого, система в очередной раз дала сбой. Массовые гуляния трудящихся в очередной раз не удались........ Я не стану выяснять, Кто команду дал стрелять, Кто команду дал стрелять, Но, В результате полотно В трех местах повреждено, В трех местах повреждено, Вот.
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alp
1687335822
собаки лают, караван идет..
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ivany4
1687336549
Вот и весь ответ на раскрученную "всенародную любовь" к голубому клубу. Его не только в стране не любят, но и в родном городе при случае стараются привлечь по статье.))) Каков клуб, такова и любовь.
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NewLife
1687337037
Конституционное право на мирные собрания и шествия никто (де юре) не отменял, или кому-то можно, а кому-то нет. Почему космонавты в масках и с дубинками не повязали весь автобус?
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