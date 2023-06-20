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    • На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада в Санкт-Петербурге

    На «Зенит» подали в суд из-за чемпионского парада в Санкт-Петербурге

    «Зенит» может быть наказан из-за празднования победы в чемпионате России на улицах Санкт-Петербурга.

    «Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) в отношении АО «ФК «Зенит». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Из материалов суда следует, что 13 мая 2023 года около 21:00 на Невском проспекте, 44 «Зенит» организовал «не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, числом не менее 1 000 человек в общественном месте, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте».

    При этом в материалах суда отмечается, что 9 мая генеральный директор АО «ФК «Зенит» направил губернатору Петербурга письмо с просьбой согласовать проведение праздничных мероприятий, посвященных победе футбольного клуба» «Зенит» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

    «Зениту» было рекомендовано согласовать праздник с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе судов Петербурга уточняют, что футбольный клуб направил соответствующее письмо в ГУ МВД только 15 мая, тогда как само мероприятие прошло 13 мая.

    В сообщении объединенной пресс-службы судов говорится, что представители «Зенита» не согласились с предъявленными обвинениями», – сообщает «РБК-Спорт».

    • «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    20.06.2023 21:54
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +18206

      Barmaleushka 4 секунды назад

      У крючохвостых сектантов одни гейпарады на уме . Нанюхаются голландского кокаину и ходят парадами - друг-друга чем-то тыкают .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +995

      Номэд 53 минуты назад

      Пять лет подряд толпа вшивых пе(д)рил собирается. Пора прекратить эти содом и гоморру.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4920

      fakeid > Номэд 19 минут назад

      а зачем вы собираетесь в тарасятнике, и с какой целью, а, педка-номэдка? ахаха! игноришь, цучка-транс обосцанная)

      0
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      Рейтинг: +18206

      Barmaleushka > Номэд 9 минут назад

      Перестань собираться и выведи у себя вшей .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20497

      Cleaner 56 минут назад

      ГУ МВД по Санкт-Петербургу, не нужно дурака включать и делать вид, что вы в своём главке не знали, что Зенит будет проводить чемпионский парад. Ушами в МВД прохлопали и теперь пытаются ответственность на ФК Зенит свалить...(

      0
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      Рейтинг: +15204

      Алексей З 1 час назад

      Дурдом. Похоже людям делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +22944

      Persona_non_Grata > Алексей З 1 час назад

      А что в стране есть другие проблемы ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5399

      Питерский князь 1 час назад

      Слава богу у нас появился закан о ЛГБТ пропаганде. Теперь столько пи.до.расофф, как, в 2016, в одном месте(мАсква), мы не увидем.
      :)))))

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      Рейтинг: +22944

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Надо отметит, что закон был принят сразу именно после ВАШЕГО парада !!! )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +14230

      R_a_i_n > Питерский князь 1 час назад

      мАсква это твой дом родной?

      0
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      Рейтинг: +1468

      Mariner > Питерский князь 1 час назад

      Не мАсква, а Сосква )) З.Ы. Без обид москвичи, обожаю нашу столицу, хотя живу в родном Питере и никогда отсюда не перееду )

      0
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      Рейтинг: +5399

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      Слизай с фуфыриков. Я из Ленинграда.
      Посмотри повтор канала z+шнур против мАсквы. Там, полностью моя точка зрения выложена.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +5399

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      Или z+зенит спартаг

      0
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      Рейтинг: +3582

      aaaaahhhh 1 час назад

      3.14 деры были не убедительны, вот публика и обиделась:)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +29948

      JTherry 1 час назад

      гей-парад на улицах Питера был организован согласно традициям лгбт-сообщества с "нарушением общественного порядка, причинением вреда зеленым насаждениям, созданием помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте"...(( чихал Алёша на "согласование гей-парада с ГУ МВД по Санкт-Петербургу"... даже интересно, кто посмел подать в суд на зенит..?))

      3
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      Рейтинг: +14230

      R_a_i_n > JTherry 1 час назад

      Во главе этого самого парада председательствовал известный гейid.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18206

      Barmaleushka > JTherry 2 минуты назад

      Какой гей-парад ? Тебя то с корефанами не было , а значит из этого словосочетания можно выкинуть слово "гей" .
      В этом году намёк на гей-парад был 7-го мая , его в С-Петербург привезли гости из Москвы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22944

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Помимо "нарушение общественного порядка, причинение вреда зеленым насаждениям, создание помех движению пешеходов и транспортных средств в общественном месте" надо привлечь Зенит за пропаганду ЛГБТ , своим гейским парадом !!! )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4920

      fakeid 2 часа назад

      в питере нормальный, адекватный чемпионский парад
      в тарасофке гей-парад, все в перьях ходят
      вот и думайте

      гы-гы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14230

      R_a_i_n > fakeid 2 часа назад

      В тарасовке ты был топ персоной. Любой желающий тебя пользовал сколько ему захочется. Тебе понравилось? Добро пожаловать в тарасовку, питарок ты говорливый.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4920

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      ты вот ща как раз подтвердил, что у вас там одни п*доры, начиная с тебя. гы-гы! пс: я там не бывал, но ты-то подтвердил, что в тарасофке одни гомосеки проживают! ахаха! ля, я фигею, с какими лгбт приходится общаться на бомбардире))

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      Рейтинг: +14230

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Ты только и можель ля-ля..., по факту проститутка бомбардировская!

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      Рейтинг: +14230

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      и не звезди ,что не был в Тарсовке. Видели тебя там, имели...

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      Рейтинг: +4920

      fakeid > R_a_i_n 29 минут назад

      как у тебя пригорает-то, дезеув тарасофская!

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