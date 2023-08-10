«Вернули должок»: Личка высказался о победе «Динамо» над «Краснодаром» в Фонбет Кубке России

Да ладно, все равно, что товарняк играли. А вот хватит-ли дыхалки у ментов на РПЛ?
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарии по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара».
- Итоговый счет – 4:3 в пользу москвичей.
- «Динамо» добилось второй победы подряд.
- 21 июля они проиграли «Краснодару» со счетом 1:3 в 1-м туре РПЛ.
«Ребятам сказал в раздевалке, что 40 минут они играют хорошо, бегают, стараются и делают, как я хотел – демонстрируют прессинг с борьбой. Но не надо паниковать, когда соперник забивает гол, сокращает разрыв.
«Краснодар» хороший соперник с хорошими игроками. Кривцов забил хороший гол – окей. Но почему‑то мы начинаем сразу бояться, начинается хаос.
Выходим на второй тайм, соперник сразу забивает гол. После этого успокаиваемся и начинаем играть более‑менее быстро, быстро выходить из обороны с мячом. И удалось снова повести, Грулев хорошо сыграл.
К сожалению, потом счет стал 3:3 после пенальти. Всегда большой риск, когда идешь в подкат. Всегда говорю игрокам, что не надо этого делать, когда этого не надо делать.
На 90-й минуте Захарян забил так же, как «Краснодар» сделал это здесь три недели назад. Вернули должок. Проявили характер и борьбу до конца.
При счете 3:3 чувствовалось, что команда старалась забить четвертый мяч. Это большой плюс. За три дня два наших состава практически доказали, что могут выходить из зоны комфорта.
Видимо, нам надо забивать минимум четыре мяча и надеяться, что соперники не смогут забить больше. Но болельщикам такой футбол нравится», – заявил Личка.