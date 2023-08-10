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    • «Вернули должок»: Личка высказался о победе «Динамо» над «Краснодаром» в Фонбет Кубке России

    «Вернули должок»: Личка высказался о победе «Динамо» над «Краснодаром» в Фонбет Кубке России

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарии по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара».

    • Итоговый счет – 4:3 в пользу москвичей.
    • «Динамо» добилось второй победы подряд.
    • 21 июля они проиграли «Краснодару» со счетом 1:3 в 1-м туре РПЛ.

    «Ребятам сказал в раздевалке, что 40 минут они играют хорошо, бегают, стараются и делают, как я хотел – демонстрируют прессинг с борьбой. Но не надо паниковать, когда соперник забивает гол, сокращает разрыв.

    «Краснодар» хороший соперник с хорошими игроками. Кривцов забил хороший гол – окей. Но почему‑то мы начинаем сразу бояться, начинается хаос.

    Выходим на второй тайм, соперник сразу забивает гол. После этого успокаиваемся и начинаем играть более‑менее быстро, быстро выходить из обороны с мячом. И удалось снова повести, Грулев хорошо сыграл.

    К сожалению, потом счет стал 3:3 после пенальти. Всегда большой риск, когда идешь в подкат. Всегда говорю игрокам, что не надо этого делать, когда этого не надо делать.

    На 90-й минуте Захарян забил так же, как «Краснодар» сделал это здесь три недели назад. Вернули должок. Проявили характер и борьбу до конца.

    При счете 3:3 чувствовалось, что команда старалась забить четвертый мяч. Это большой плюс. За три дня два наших состава практически доказали, что могут выходить из зоны комфорта.

    Видимо, нам надо забивать минимум четыре мяча и надеяться, что соперники не смогут забить больше. Но болельщикам такой футбол нравится», – заявил Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 2 часа назад

      Да ладно, все равно, что товарняк играли. А вот хватит-ли дыхалки у ментов на РПЛ?

      0
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 3 часа назад

      Победа в Чемпионате гораздо ВАЖНЕЕ. Особенно учитывая то, КАК сейчас устроен Кубок России.

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