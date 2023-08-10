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    • Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России

    Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги проигранного матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо».

    • Итоговый счет – 4:3 в пользу москвичей.
    • Для «Краснодара» это 2-е поражение в Кубке. В РПЛ команда идет без потерь очков.
    • «Динамо» добилось второй победы подряд.

    «Интересная игра. Отличная игра для болельщиков и вас, но не для меня. Думаю, фанатам она понравилась. Очевидно, что мне эта игра не понравилась.

    Четыре гола в наши ворота – ни для одного тренера это не является чем‑то хорошим. Много шансов было у своих и чужих ворот. План был просто выйти на поле и выиграть игру. Проблемы начались после первого гола соперника. После нашей ошибки.

    Второй гол тоже после ошибки, но так бывает, это футбол. Потом мы воспряли духом. Но как я уже говорил, это та игра, когда моменты возникают то у одной команды, то у другой», – сказал Ивич.

    Полный видеообзор матча «Динaмо» – «Крaснодар»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 3 часа назад

      И те, и те пропускают много. Надо что то делать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      Таврида > evgevg13 3 часа назад

      Нинада, футбол должен быть забивным и веселым.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1394

      SLADE2019 > evgevg13 3 часа назад

      Например, повеситься. Давай скунс, веревка с меня. Скажи адрес куда выслать.

      0
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