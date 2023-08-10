Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги проигранного матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо».

Итоговый счет – 4:3 в пользу москвичей.

Для «Краснодара» это 2-е поражение в Кубке. В РПЛ команда идет без потерь очков.

«Динамо» добилось второй победы подряд.

«Интересная игра. Отличная игра для болельщиков и вас, но не для меня. Думаю, фанатам она понравилась. Очевидно, что мне эта игра не понравилась.

Четыре гола в наши ворота – ни для одного тренера это не является чем‑то хорошим. Много шансов было у своих и чужих ворот. План был просто выйти на поле и выиграть игру. Проблемы начались после первого гола соперника. После нашей ошибки.

Второй гол тоже после ошибки, но так бывает, это футбол. Потом мы воспряли духом. Но как я уже говорил, это та игра, когда моменты возникают то у одной команды, то у другой», – сказал Ивич.

Полный видеообзор матча «Динaмо» – «Крaснодар»