Фонбет Кубок России. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» на 96-й минуте (4:3)

Бескомпромиссный получился матч. Обе команды искали счастья у чужих ворот. Динамо с победой!
«Динамо» обыграло «Краснодар» во втором туре группового этапа Кубка России. Москвичи вырвали победу на 96-й минуте благодаря голу Арсена Захаряна.
В матче было три пенальти.
«Динамо» добилось второй победы подряд.
Россия. Кубок. Группа D. 2-й тур
Динамо (Москва) – Краснодар – 4:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фомин, 31 (с пенальти); 2:0 – Грулев, 35; 2:1 – Кривцов, 41; 2:2 – Кобнан, 47; 3:2 – Грулев, 68; 3:3 – Кордоба, 77 (с пенальти); 4:3 – Захарян, 90+6.