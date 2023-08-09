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    • Фонбет Кубок России. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» на 96-й минуте (4:3)

    Фонбет Кубок России. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» на 96-й минуте (4:3)

    «Динамо» обыграло «Краснодар» во втором туре группового этапа Кубка России. Москвичи вырвали победу на 96-й минуте благодаря голу Арсена Захаряна.

    В матче было три пенальти.

    «Динамо» добилось второй победы подряд.

    Россия. Кубок. Группа D. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Краснодар – 4:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фомин, 31 (с пенальти); 2:0 – Грулев, 35; 2:1 – Кривцов, 41; 2:2 – Кобнан, 47; 3:2 – Грулев, 68; 3:3 – Кордоба, 77 (с пенальти); 4:3 – Захарян, 90+6.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2023 22:42
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +102262

      zigbert 15 минут назад

      Бескомпромиссный получился матч. Обе команды искали счастья у чужих ворот. Динамо с победой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1394

      SLADE2019 6 часов назад

      И у Динамо, и у Краснодара большие проблемы в обороне. Этот вывод не только по результату матча. Динамо с победой. Пацаны просыпаются после прошлогодней спячки. Фомин, Грулев, Макаров, Захарян и др. все ближе подходят к своим уровням. Согласен с Талалаевым, клубу нужен опорник и ЦЗ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      k611 7 часов назад

      Интересный матч. Спасибо командам за игру.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5733

      neim 9 часов назад

      Да уж, вендетты не случилось, но и так сойдет. С дырявой обороной Динамо, ожидать другого не приходится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 14 часов назад

      Отличная игра, но лучшим был Лапочкин со своим "Какой молодец судья, что за рикошет от тела в руку поставил пенальти! Вот если бы там была умышленная игра рукой, то судья не свистнул бы и продолжали играть." Точнее даже не Лапочкин, а комментаторы Матч-ТВ, которые приняли этот троллинг всерьез и наперебой хвалили Лапочкина за то, что он все расставил по местам. Это было просто эпично.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6301

      ySS 14 часов назад

      Командам спасибо за игру!
      Динамо второй раз подряд вырывает победу в компенсированное время.
      Динамовских с победой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8129

      Томик 14 часов назад

      А где болельщики "Динамо"? Команда провела отличный матч. Ау...Где вы?

      6
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      Рейтинг: +5638

      SPACE TRUCKIN 15 часов назад

      хороший матч...однозначно - лучший сегодня...командам- спасибо за игру!

      6
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      Рейтинг: +11302

      ivany4 15 часов назад

      Лучшая игра в этом туре. И это наши соперники!
      Похоже проснулись все, и дальше будет веселей. Личка видимо нашел нужные струны в команде. А вот Быков футбольный Бог наказал, не терпит пижонов при пробитии пенальти. Ведь могут же, и играть как надо, и судить, как положено. Эмоции, интерес, радость болельщиков обеих команд - вот что дарит чистый спорт, а не заказанный результат.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +68616

      portero 15 часов назад

      Забыл главное, полицаи грубияны.....
      Болельщики счастливы, не зря на стадион пришли, много голов, голоса сорвали, эмоциий море!!!!

      5
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