«Динамо» пошутило о победе над «Краснодаром» со счетом 4:3

Пресс-служба «Динамо» с юмором отреагировала на результат матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара».

Итоговый счет – 4:3 в пользу москвичей.

«Динамо» добилось второй победы подряд.

В воскресенье столичная команда на выезде обыграла «Зенит» (3:2), забив 3-й гол на 96-й минуте.

«Футбольный клуб «Динамо» объявляет о запуске нового товара в фан-шопе.

Валидол становится неотъемлемой частью просмотра матчей любимой команды в этом сезоне. Скоро в продаже.

P.S. Противопоказан для людей с повышенным твердоверином в крови», – говорится в публикации динамовцев.

Полный видеообзор матча «Динaмо» – «Крaснодар»