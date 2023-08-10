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    «Динамо» пошутило о победе над «Краснодаром» со счетом 4:3

    Пресс-служба «Динамо» с юмором отреагировала на результат матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара».

    • Итоговый счет – 4:3 в пользу москвичей.
    • «Динамо» добилось второй победы подряд.
    • В воскресенье столичная команда на выезде обыграла «Зенит» (3:2), забив 3-й гол на 96-й минуте.

    «Футбольный клуб «Динамо» объявляет о запуске нового товара в фан-шопе.

    Валидол становится неотъемлемой частью просмотра матчей любимой команды в этом сезоне. Скоро в продаже.

    P.S. Противопоказан для людей с повышенным твердоверином в крови», – говорится в публикации динамовцев.

    Полный видеообзор матча «Динaмо» – «Крaснодар»

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    Полный видеообзор матча «Динамо» – «Краснодар»
    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +921

      sined1951 2 часа назад

      Шутка туповатая и наивная.

      1
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 2 часа назад

      Интересно, на сколько матчей ментов хватит играть в таком темпе? Да и лучше Краснодар был, просто невезуха какая-то, с тем же пенальти!

      1
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 3 часа назад

      Смешно

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