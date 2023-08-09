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    • Игрок «Крыльев» пожаловался на неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

    Игрок «Крыльев» пожаловался на неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

    Футболист «Крыльев Советов» Никита Салтыков считает, что во втором тайме кубкового матча против «Зенита» (0:1) у судей были основания назначить на нем пенальти.

    «По мне, контакт был, и в мяч соперник точно не сыграл. Я первый сыграл в мяч. Усилил я падение или нет, надо ещe посмотреть с разных ракурсов.

    Удивило ли, что не стали смотреть VAR? Да, меня удивило. Хотя бы посмотрели – а там видно было бы», – сказал Салтыков.

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    Источник: Metaratings

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    09.08.2023 23:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 2 часа назад

      КС второй тайм откровенно симулировали, выпрашивая пенальти. Стыдно должно быть, позор хорошей в общем команде!

      0
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      Рейтинг: +515

      andr2112 3 часа назад

      Плохому танцору всегда что-то мешает)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7186

      mamba9090909 5 часов назад

      Симулировать надо уметь. Падать надо сразу, перед тем как коснулся мяча или одновременно с касанием. А ты решил рухнуть когда понял что мяч потерян. Это глупо и неумело. В этом случае и ВАР не нужен, судья рядом находился.Скажи спасибо, что тебе жёлтую не дали, за симуляцию.

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol > mamba9090909 2 часа назад

      Молодой ешшо, научится, учителя хорошие.

      0
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      Рейтинг: +2439

      Болотоход 6 часов назад

      Это помойка детка привыкай! У вшивых здесь свои правила!!!
      Если в кубке начали тянуть баклажанов страшно представить что будет в чемпионате

      0
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      Рейтинг: +6631

      Давид59 6 часов назад

      Во-первых ВАР смотрел. Показывали судью, слушающего наушник и была строка внизу экрана. Во-вторых нефиг после контакта делать шаг, а уж потом падать. Упал бы сразу, вполне могли бы назначить пендаль. Но тоже не факт - касание под большим вопросом.

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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Слабоват ты по ныркам, не естественно. Поучись у Дельфина. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 14 часов назад

      Это проба шара. В этом сезоне такой подход и метод судейства могут взять на вооружение все нечистоплотные судейки. А что, если не смотрели VAR, то и не было нарушения. Мешков мог же хотя бы дать возможность главному в поле разобраться через повтор, но нет, а на ,, нет", как говорится- и суда нет.

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      Рейтинг: +48

      за спартак топим > eugen-han 14 часов назад

      Об этом моменте даже на матче не говорят... Значит не так все хорошо.. Пендаль был 100%,тащат немытых

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol > eugen-han 2 часа назад

      Раз не смотрели, значит 100% нырок. Иначе играть будет некогда из-за симулянтов.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han > paracetamol 56 минут назад

      Вот именно, но момент с этим уродом -фернандесом удосужились смотреть, где логика(?)!

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