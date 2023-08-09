Игрок «Крыльев» пожаловался на неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

КС второй тайм откровенно симулировали, выпрашивая пенальти. Стыдно должно быть, позор хорошей в общем команде!
Футболист «Крыльев Советов» Никита Салтыков считает, что во втором тайме кубкового матча против «Зенита» (0:1) у судей были основания назначить на нем пенальти.
«По мне, контакт был, и в мяч соперник точно не сыграл. Я первый сыграл в мяч. Усилил я падение или нет, надо ещe посмотреть с разных ракурсов.
Удивило ли, что не стали смотреть VAR? Да, меня удивило. Хотя бы посмотрели – а там видно было бы», – сказал Салтыков.
- Матч в поле обслуживал москвич Сергей Чебан.
- Единственный гол у «Зенита» забил Иван Сергеев.
- «Зенит» лидирует в группе.