Каррера будет тренером на матче легенд памяти Цымбаларя

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера приедет в Россию на матч памяти Ильи Цымбаларя. Итальянец будет тренером сборной мира.

На поле «Открытие Арены» сыграют сборная легенд «Спартака» и сборная мира.

Команду сборной мира на матче представят Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие легенды.

Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.

«Да, РФС пригласил меня, я приеду!» – сказал Каррера.