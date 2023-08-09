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    Каррера будет тренером на матче легенд памяти Цымбаларя

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера приедет в Россию на матч памяти Ильи Цымбаларя. Итальянец будет тренером сборной мира.

    «Да, РФС пригласил меня, я приеду!» – сказал Каррера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2023 08:37
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