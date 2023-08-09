Абаскаль раскрыл секрет победы «Спартака» над «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России.

«В прошлом сезоне мы с «Пари НН» сыграли вничью. Что касается матча, то я рад, что мы смогли отыграться и вырвать победу.

В первом тайме мы забили три гола, в целом пять. Это хорошо, но чем сложнее нам делает жизнь соперник, тем лучше мы должны играть. Мы должны идти вперeд и биться.

Сегодня команда победила не только благодаря игре, но и страсти», – сказал Абаскаль.