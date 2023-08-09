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    Абаскаль раскрыл секрет победы «Спартака» над «Пари НН»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России.

    «В прошлом сезоне мы с «Пари НН» сыграли вничью. Что касается матча, то я рад, что мы смогли отыграться и вырвать победу.

    В первом тайме мы забили три гола, в целом пять. Это хорошо, но чем сложнее нам делает жизнь соперник, тем лучше мы должны играть. Мы должны идти вперeд и биться.

    Сегодня команда победила не только благодаря игре, но и страсти», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» проигрывал до 80-й минуты, но вырвал победу.
    • Московский клуб впервые в истории выиграл все 5 матчей на старте сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2023 00:45
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