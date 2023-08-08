Абаскаль прокомментировал серию «Спартака» из пяти побед подряд

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил старт московского клуба в этом сезоне после кубковой победы над «Пари НН» (5:4).

– 5 побед подряд, хочется вас поздравить с этим.

– Спасибо! Это только начало, мы не должны останавливаться, мы должны держать планку, добиваться нужного результата. У каждого из нас есть сердце, думаю, половину мы потеряли сегодня из-за стресса.