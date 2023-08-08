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    Павлюченко: «Все тренеры мечтают возглавить «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко признался, что не хочет тренировать московский клуб.

    «Думаю, сейчас все тренеры мечтают возглавить «Спартак», хотят этого, ведь это самый популярный клуб России. Но на сегодняшний день я не хочу тренировать красно-белых, у меня нет такого желания.

    Моe обучение на лицензию тренера начинается в августе, но пока даты не совсем удобны для меня», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.08.2023 19:59
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