Слуцкий рассказал, что ему нравится в «Спартаке»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«Спартак» играл с «Рубином» запредельным преимуществом, оно было просто нечеловеческим.

Что мне нравится у красно-белых, так это разнообразие атаки. Здесь и сужение фланговых футболистов, насыщение центральной оси, взаимодействие, вбегание, и активные фланги, и удлинение, и игра Александра Соболева в роли плеймейкера между линиями.

«Спартак» сейчас настолько разнообразен в атаке, в отличие от того же «Краснодара», что это дает внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у подопечных Абаскаля больше шансов набирать очки», – заявил Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».