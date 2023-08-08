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    Слуцкий рассказал, что ему нравится в «Спартаке»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

    «Спартак» играл с «Рубином» запредельным преимуществом, оно было просто нечеловеческим.

    Что мне нравится у красно-белых, так это разнообразие атаки. Здесь и сужение фланговых футболистов, насыщение центральной оси, взаимодействие, вбегание, и активные фланги, и удлинение, и игра Александра Соболева в роли плеймейкера между линиями.

    «Спартак» сейчас настолько разнообразен в атаке, в отличие от того же «Краснодара», что это дает внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у подопечных Абаскаля больше шансов набирать очки», – заявил Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.08.2023 09:54
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