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Слуцкий рассказал, что ему нравится в «Спартаке»

8 августа 2023, 09:54
7

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«Спартак» играл с «Рубином» запредельным преимуществом, оно было просто нечеловеческим.

Что мне нравится у красно-белых, так это разнообразие атаки. Здесь и сужение фланговых футболистов, насыщение центральной оси, взаимодействие, вбегание, и активные фланги, и удлинение, и игра Александра Соболева в роли плеймейкера между линиями.

«Спартак» сейчас настолько разнообразен в атаке, в отличие от того же «Краснодара», что это дает внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у подопечных Абаскаля больше шансов набирать очки», – заявил Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1691480463
А что Спартаку нравится в Слуцком? ))) ""** Последний абзац - в стиле "Коммент. Шоу" - это пи * дец! )
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O-kolesov
1691482059
Куни для свиноматки
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Дядя Серёжа
1691483787
А нам всё нравится в Спартаке. Пока.
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