«Пари НН» и «Ахмат» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 14 августа в 19:30 по московскому времени.

Команды провели четыре очных матча в истории:

две победы «Пари НН»

два раза выиграл «Ахмат»

Букмекеры не видят явного фаворита. Коэффициенты на матч:

победа Пари НН – 2.70

ничья – 3.30

победа Ахмата – 2.75

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – Ахмат

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».