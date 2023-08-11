«Пари НН» и «Ахмат» сыграют в матче 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 14 августа в 19:30 по московскому времени.
Команды провели четыре очных матча в истории:
- две победы «Пари НН»
- два раза выиграл «Ахмат»
Букмекеры не видят явного фаворита. Коэффициенты на матч:
- победа Пари НН – 2.70
- ничья – 3.30
- победа Ахмата – 2.75
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН – Ахмат
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»