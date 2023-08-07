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    Семин рассказал, у какого клуба самая сильная атака в РПЛ

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил результаты «Спартака» на старте сезона.

    «Борьба за золотые медали была каждый год. Просто побеждала всегда одна команда. В этом году надеемся, что это изменится. «Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака «Спартака» самая сильная.

    Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.

    Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали – проводили вторую часть ниже своих возможностей», – сказал Семин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.08.2023 14:40
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