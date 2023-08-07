Семин рассказал, у какого клуба самая сильная атака в РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил результаты «Спартака» на старте сезона.

«Борьба за золотые медали была каждый год. Просто побеждала всегда одна команда. В этом году надеемся, что это изменится. «Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака «Спартака» самая сильная.

Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.

Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали – проводили вторую часть ниже своих возможностей», – сказал Семин.