Советник Мане обвинил «Баварию» в расизме

Бакари Сиссе, советник нападающего «Аль-Насра» Садио Мане, считает, что в «Баварии» сенегальский футболист стал жертвой расизма.

Мане ударил Лероя Сане по лицу в апреле.

Это произошло после разгромного поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» (0:3) в 1/4 финала ЛЧ.

Летом форварда продали «Аль-Насру» за 30 миллионов евро.

«Все, кто знаком с европейским футболом, знают, что Лерой Сане – очень высокомерный мальчик. В то время как Садио Мане никогда не создавал проблем там, где он играл.

Лерой пересек грань. Через полчаса после инцидента Сане отправил Мане сообщение с извинениями. Он понял, что облажался.

И вот почему я говорю вам, что со стороны «Баварии» это неблагодарность. Это более чем безумие. Лерой Сане начал отрицать свои слова, а «Бавария» наказала Садио на один матч.

Если цвет кожи Мане беспокоил Лероя Сане, то он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии», – сказал Сиссе.