Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Советник Мане обвинил «Баварию» в расизме

    Бакари Сиссе, советник нападающего «Аль-Насра» Садио Мане, считает, что в «Баварии» сенегальский футболист стал жертвой расизма.

    • Мане ударил Лероя Сане по лицу в апреле.
    • Это произошло после разгромного поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» (0:3) в 1/4 финала ЛЧ.
    • Летом форварда продали «Аль-Насру» за 30 миллионов евро.

    «Все, кто знаком с европейским футболом, знают, что Лерой Сане – очень высокомерный мальчик. В то время как Садио Мане никогда не создавал проблем там, где он играл.

    Лерой пересек грань. Через полчаса после инцидента Сане отправил Мане сообщение с извинениями. Он понял, что облажался.

    И вот почему я говорю вам, что со стороны «Баварии» это неблагодарность. Это более чем безумие. Лерой Сане начал отрицать свои слова, а «Бавария» наказала Садио на один матч.

    Если цвет кожи Мане беспокоил Лероя Сане, то он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии», – сказал Сиссе.

    Новости по теме
    «Бавария» отреагировала на обвинения советника Мане в расизме
    Гол Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в дебютном матче Мане
    «Аль-Наср» объявил о переходе Мане из «Баварии»
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68614

      portero 7 августа, 10:59

      Два папуаса выясняют кто из них высшей расы???? И старая избитая песня про цвет кожи, черные расисты!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 