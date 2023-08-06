Друг Малкома: «При получении паспорта России он светился от счастья»

Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, рассказал об эмоциях игрока, когда он в феврале получил паспорт России.

Саудовцы заплатили за Малкома 60 миллионов евро.

Игрок провел в «Зените» 4 года.

Он помог команде выиграть 4 сезона РПЛ подряд.

«Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет».

Если бы не вариант с «Аль-Хилялем», Малком бы точно остался. Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться», – сказал Де Матос.