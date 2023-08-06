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    • Друг Малкома: «При получении паспорта России он светился от счастья»

    Друг Малкома: «При получении паспорта России он светился от счастья»

    Лоран Лопес Де Матос, друг нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, рассказал об эмоциях игрока, когда он в феврале получил паспорт России.

    • Саудовцы заплатили за Малкома 60 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Зените» 4 года.
    • Он помог команде выиграть 4 сезона РПЛ подряд.

    «Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет».

    Если бы не вариант с «Аль-Хилялем», Малком бы точно остался. Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться», – сказал Де Матос.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 13:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak 6 августа, 17:28

      Получит паспорт араба, вообще залучезарит

      0
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 6 августа, 16:41

      Брешит как дышит. Латиносы что те евреи, везде выгоду ищут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 6 августа, 14:35

      конечно перешел на упрощенную систему налогооблажения, через два месяца в Аравии разницу почувствует на кармане и потянут его духовные скрепы к берёзанькам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 6 августа, 14:10

      Ну там то ему никто гражданство не предложит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1363

      Номэд 6 августа, 13:18

      Светился от радости, что всего 13% налогов платить.

      3
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      Рейтинг: +21821

      derrik2000 > Номэд 6 августа, 14:21

      Опередил, ёпрст! ))))))))))))))))

      2
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