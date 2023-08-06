Губернатор оценил крупную победу «Крыльев» над «Ростовом»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился эмоциями от матча третьего тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (5:1).

Самарцы идут в сезоне без поражений.

Они занимают 3-е место в таблице.

Следующий соперник «Крыльев» по РПЛ – «Локомотив» (12 августа).

«Крылья» подарили настоящий футбольный праздник и большую радость поклонникам клуба. «Ростов» – сильный и подготовленный соперник, клуб добивается хороших результатов под руководством главного тренера сборной России. Наша команда провела большой объeм работы при подготовке к этому важному и принципиальному матчу.

«Крылья» проявили боевой характер и настрой, при этом показав красивый, изящный, комбинационный и атакующий футбол, от которого, я уверен, получили радость и удовольствие все любители футбола, за исключением, может быть, болельщиков «Ростова», – сказал губернатор.