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    Губернатор оценил крупную победу «Крыльев» над «Ростовом»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился эмоциями от матча третьего тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (5:1).

    • Самарцы идут в сезоне без поражений.
    • Они занимают 3-е место в таблице.
    • Следующий соперник «Крыльев» по РПЛ – «Локомотив» (12 августа).

    «Крылья» подарили настоящий футбольный праздник и большую радость поклонникам клуба. «Ростов» – сильный и подготовленный соперник, клуб добивается хороших результатов под руководством главного тренера сборной России. Наша команда провела большой объeм работы при подготовке к этому важному и принципиальному матчу.

    «Крылья» проявили боевой характер и настрой, при этом показав красивый, изящный, комбинационный и атакующий футбол, от которого, я уверен, получили радость и удовольствие все любители футбола, за исключением, может быть, болельщиков «Ростова», – сказал губернатор.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2023 13:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 6 августа, 16:47

      Самара пьяной ещё неделю ходить будит. Можно подумать они Реал обыграли. Самомнение на нуле - какой то Ростов обыграли а радости ..........

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